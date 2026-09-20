AirBadminton : le Bénin bat Maurice 3-0 et prend l’or en triples hommes

Le Bénin a remporté le titre africain du triple hommes d’AirBadminton, samedi 19 septembre 2026 à Entebbe, en Ouganda, en dominant Maurice 3-0 en finale. Oswald Fano-Dosh, Carlos Kpanou, Julien Totin et Preferet Adomahou offrent ainsi à la délégation béninoise sa médaille d’or dans cette épreuve.

Maurice avait gagné sa place en finale après une victoire 3-2 contre l’Égypte en demi-finale. Face aux Béninois, les Mauriciens n’ont remporté aucun jeu et repartent avec la médaille d’argent, selon Radio One Mauritius, qui confirme le score de 3-0.

Ce titre arrive deux jours après la médaille d’argent du Bénin en Team Relay, obtenue après une finale perdue 60-57 contre l’Égypte. Cette performance par équipes avait déjà permis à la sélection béninoise de valider sa qualification pour les Championnats du monde BWF d’AirBadminton 2026.

La finale du triple hommes clôt une campagne disputée à Aero Beach, à Entebbe. Les Championnats d’Afrique ont réuni 14 pays et plus de 120 participants, selon la Badminton Confederation of Africa et l’association ougandaise de badminton.

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Le format triple, spécifique à l’AirBadminton, oppose trois joueurs de chaque côté et se joue au meilleur des cinq jeux. Le premier camp à remporter trois jeux gagne la rencontre, ce qui correspond au 3-0 enregistré par le Bénin contre Maurice en finale.