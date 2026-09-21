Éliminatoires CAN 2027 : Bénin-Mauritanie change de stade, les Guépards joueront à Ebimpé

Le Bénin recevra la Mauritanie mardi 29 septembre au stade Alassane-Ouattara d’Ebimpé, et non au stade Félix-Houphouët-Boigny initialement annoncé. La rencontre compte pour la deuxième journée du groupe F des éliminatoires de la CAN 2027.

Publié le 21 sept. 2026 à 16:38 · Mis à jour le 22 sept. 2026

Le Félicia, situé au Plateau, laisse donc place à l’enceinte d’Ebimpé. La modification du lieu intervient alors que la rencontre avait d’abord été programmée au stade Félix-Houphouët-Boigny.

Le coup d’envoi reste prévu à 19 h GMT, soit 20 h à Cotonou. Le Bénin jouera quatre jours plus tôt à Ouagadougou contre le Burkina Faso pour lancer ses éliminatoires.

La dernière séance des Guépards avant le match contre la Mauritanie est programmée lundi 28 septembre à 17 h sur la pelouse d’Ebimpé. Les Mourabitounes doivent s’y entraîner à 19 h.

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Gernot Rohr a dévoilé le 17 septembre son groupe pour cette fenêtre internationale, qui comprend les deux premières journées des éliminatoires avant l’amical contre l’Argentine le 6 octobre. Le groupe F réunit le Bénin, le Burkina Faso, la Mauritanie et la République centrafricaine.