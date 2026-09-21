Lumière FC sacré aux tirs au but, ASOD conserve sa couronne

Lumière FC est champion du Bénin 2026 de mini-football chez les hommes après avoir battu Cefos FC aux tirs au but. Chez les dames, ASOD a dominé Victoria FC 2-0 et conserve sa couronne nationale.

La finale masculine, disputée dimanche 20 septembre, s’est achevée sur un score de 3-3 au terme du temps réglementaire. La décision s’est faite aux tirs au but, où Lumière FC s’est imposé 3-2 face à Cefos FC.

Lumière FC avait terminé en tête de sa poule avec 10 points et une différence de buts de +7 avant la phase finale. L’équipe avait notamment battu Cefos FC 4-1 lors de la quatrième journée.

Chez les dames, ASOD a pris le dessus sur Victoria FC 2-0 en finale. La formation, tenante du titre avant ce rendez-vous, ajoute ainsi une nouvelle couronne à son palmarès.