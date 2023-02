Elifaz va-t-il quitter le Bénin? Cette mauvaise blague qui annonce un nouveau projet

Après avoir annoncé publiquement sa décision de quitter le Bénin, l’humoriste Elifaz est revenu sur sa décision et évoque une blague annonçant un nouveau projet.

L’humoriste Elifaz ne va pas quitter le Bénin. Contrairement à son message qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux, l’artiste a tenu à livrer sa part de vérité. « Là, on va fermer, on va fermer parce que ça ne marche plus. Depuis un certain temps je suis obligée de m’endetter et là, c’est trop. Et si on ne ferme pas, j’aurai trop de problème et il faut que je parte aussi », avait déclaré Elifaz dans un direct sur sa page Facebook.

L’artiste a aussi confié qu’il comptait quitter le Bénin pour une autre destination. « On va rebondir sous d’autres cieux certainement, ça fait mal mais bon, qu’est-ce qu’on y peut? On a essayé tout ce qu’on pouvait. Maintenant, on va aller tenter d’autres choses ailleurs »; avait-il ajouté.

A lire aussi : « On va fermer, j’ai pris la résolution de partir », l’humoriste Elifaz quitte le Bénin

Une mauvaise blague qui annonce un nouveau projet

Mais c’était une mauvaise blague. Au lendemain de cette annonce, Elifaz a été reçu sur l’émission ‘’Clinique Décalée’’ de Radio Africa santé où il a clarifié qu’il ne fermera pour rien au monde son entreprise et encore moins quitter son pays le Bénin.

« Elifaz ne peut pas abandonner l’agone (la maison, un langage de rue). C’est une série pour la »République de Batanga » qui sort le 23 janvier 2023. Il fallait qu’on trouve un truc pour accrocher les gens, pour attirer l’attention des gens et on leur a servi ça », a-t-il expliqué.

En attendant la sortie officielle de la série en question, Elifaz se prépare déjà pour la tenue de son spectacle la grande Réunion familiale.