« On va fermer, j’ai pris la résolution de partir », l’humoriste Elifaz quitte le Bénin

L’humoriste béninois Elifaz a annoncé avoir pris la résolution de quitter le Bénin pour se chercher ailleurs en raison des difficultés financières qui le submergent malgré ses efforts pour s’en sortir.

Elifaz veut quitter le Bénin pour faire valoir ses compétences sous d’autres cieux. L’humorise a annoncé la fermeture de son entreprise Agone à ses collaborateurs le jeudi 5 janvier 2023 au soir.

Elifaz quitte le Bénin

« Là, on va fermer, on va fermer parce que ça ne marche plus. Depuis un certain temps je suis obligée de m’endetter et là, c’est trop. Et si on ne ferme pas, j’aurai trop de problème et il faut que je parte aussi », a lâché Elifaz. Selon lui, il était primordial et important d’informer ses fans de cette décision amère qu’il venait de prendre.

« Je me devais de vous informer et vous dire qu’on a passé de belles années ensemble, mais ça s’arrête, il faut que je bouge. C’est vrai que artistiquement, ça va me permettre de développer autre chose, mais là, c’est mort pour moi », a-t-il expliqué.

Rebondir sous d’autres cieux

L’artiste dévoile qu’il n’a plus de solutions et qu’il a jusqu’au samedi 7 janvier pour éponger tout ce qu’il a comme tâche et vider les lieux. « Qu’est-ce qu’on devient nous »? », demande l’une de ses collaboratrices. Et à Elifaz de répondre. « C’est une question difficile, je vais peut-être appeler des amis, faire des recommandations », a-t-il rassuré.

En ce qui concerne sa carrière, Elifaz confie qu’il compte quitter le pays pour explorer d’autres univers. « On va rebondir sous d’autres cieux certainement, ça fait mal mais bon, qu’est-ce qu’on y peut? On a essayé tout ce qu’on pouvait. Maintenant, on va aller tenter d’autres choses ailleurs », a-t-il confié avec un air désemparé.

Sur les traces de Dah Adagboto ?

Cette décision d’Elifaz intervient 4 mois après celle de Dah Adagboto qui a immigré au Canada pour des raisons, disait-il, de mépris dont il fait souvent objet dans l’arène du showbiz béninois.

« J’ai décidé d’aller me chercher ailleurs et d’aller me perfectionner. On nous a souvent reproché ne pas être assez formé !! Je vais essayer de palier à cela en utilisant les économies que je me suis faites durant ce parcours pour immigrer au Canada…. Me faire une nouvelle vie , écrire une nouvelle histoire , sortir des sentiers battus , étudier… Je nourris l’espoir de revenir servir ce pays qui m’a tant donné et que j’aime tant .. Mais que j’espère retrouver dans un environnement plus reluisant », avait justifié Dah Adagboto le 21 septembre 2022.

Qui est Elifaz?

Connu sous son nom d’artiste, Elifaz, ce génie comique, dont le parcours est aussi passionnant qu’atypique s’est révélé au public béninois grâce à ses courtes vidéos publiées sur les réseaux sociaux et son spectacle « La Grande Réunion Familiale ».

Pour attiré l’attention du public, il se met dans la peau d’un ivrogne en faisant la politique avec humour. Devenu à ce titre spécialiste des questions politiques, Vodisfait Elifaz Gérard Houndékpondji, alias Elifaz, a alors décidé de faire un spectacle au cours duquel il fera intervenir tous les personnages politiques du Bénin, d’Afrique et même du monde entier dans l’optique de leur demander de ramener la balle à terre et de repartir sur de bonnes bases.