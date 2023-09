Elifaz: ce jour où sa chérie lui a donné toute sa scolarité pour payer …

- Publicité-

Il y a des moments dans la vie où l’amour et le soutien d’un être cher peuvent tout changer. C’est précisément ce qui s’est passé dans la vie de l’humoriste béninois Vodisfait Elifaz Gérard Houndékpondji, plus connu sous le nom d’Elifaz, lorsqu’il a reçu un geste incroyablement touchant de la part de sa chérie.

Elifaz était déjà passionné par les arts et rêvait de devenir un artiste à part entière. Cependant, en 2010, il se heurtait à un défi majeur: démissionner de son poste de technicien du son à Radio Parakou où il était fonctionnaire d’état pour foncer dans l’incertain.

C’est dans sa quête de réaliser son rêve qu’un événement marquant a eu lieu. Un jour, après avoir organisé un concert auquel personne n’est venu, Elifaz se trouvait dans une situation difficile financièrement. Il devait payer les musiciens et la sonorisation, mais les fonds manquaient cruellement. C’est alors que sa chérie est intervenue d’une manière magistrale.

Un soutien inconditionnel pour Elifaz

Selon les informations révélées sur l’émission 15 minutes avec ta star diffusée sur TVC, sa chérie lui a offert un cadeau inattendu et précieux : elle lui a remis sa scolarité pour lui permettre de régler ses dettes. Cette décision généreuse était bien plus qu’une simple aide financière. Elle symbolisait pour Elifaz, un soutien inconditionnel et une croyance profonde en ses capacités artistiques.

Ce geste a eu un impact profond sur Elifaz. Aujourd’hui, Elifaz se remémore souvent ce moment où sa chérie a sacrifié sa propre scolarité pour lui donner la chance de réaliser ses rêves. C’est un souvenir qui lui procure non seulement de la reconnaissance, mais aussi un profond sentiment de gratitude.

Devenu un humoriste inconstesté au Bénin, Elifaz a réussi à transformer ses expériences difficiles en source d’inspiration pour ses sketches, touchant le cœur de nombreuses personnes grâce à son humour unique.

