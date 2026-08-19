Élie Semoun : la franchise Ducobu a dépassé 50 millions de dollars de recettes

TF1 rediffuse ce mercredi 19 août 2026 Ducobu président !, le quatrième volet de la franchise adaptée de la bande dessinée de Godi et Zidrou, avec Élie Semoun dans le rôle du professeur Latouche. Sorti en 2022, le film revient en prime time et vise un large public familial, s’appuyant sur l’humour scolaire et la notoriété d’une série cinématographique désormais bien installée.

Le scénario place le cancre Ducobu au cœur d’une élection d’élèves opposant Ducobu et Léonie ; la tricherie du héros transforme l’école en terrain de jeu tandis que Latouche organise une forme de riposte pédagogique. Le ton reste volontairement léger et destiné aux familles, avec des gags autour des caricatures de la vie scolaire.

La rediffusion de TF1 intervient alors que la franchise conserve une assise commerciale solide et un lectorat fidèle de la bande dessinée originale. Élie Semoun, qui réalise et joue depuis le troisième opus, demeure le point d’ancrage de la série et contribue à la continuité de l’univers.

Performance en salles et chiffres de la franchise

Le film a été produit pour un budget de 9 900 000 euros et a enregistré 1 134 083 entrées en France ; l’Europe a ajouté 96 565 billets, portant le total mondial à 1 230 648 entrées. Les recettes déclarées atteignent 7 687 301 dollars, plaçant cet opus dans la fourchette haute des volets récents de la saga.

À sa sortie, le film a réalisé 295 230 entrées lors de sa première semaine d’exploitation et s’est classé troisième du box-office. La durée de 85 minutes et le rythme soutenu ont été pointés comme des éléments facilitant l’enchaînement des gags ; la distribution inclut notamment Gabin Tomasino (Ducobu), Ary Abittan (Flartf) et Gérard Jugnot dans des rôles de soutien. Le film a tenu treize semaines en salles et a franchi le cap du million d’entrées au cours du premier mois d’exploitation.

Sur l’ensemble de la franchise, les cinq premiers films cumulent un budget de 49 120 000 euros. Les entrées françaises totalisent 6 185 820 spectateurs, auxquelles s’ajoutent 484 693 entrées en Europe, soit 6 670 515 billets au niveau mondial. Les recettes cumulées dépassent 50 284 841 dollars.

L’Élève Ducobu demeure le plus gros succès de la série avec 1 492 184 entrées en France et 14 174 240 dollars de recettes. Ducobu 3 a attiré 1 502 747 spectateurs français, et Ducobu passe au vert ! a enregistré 1 000 471 entrées en 2024.

La presse a majoritairement salué l’énergie du quatrième volet : Télé-Loisirs a jugé le film « énergique », Le Parisien a relevé des personnages de professeurs « croustillants », et Le Monde a noté un ton « gentiment réactionnaire ». En 2024, la rediffusion de Ducobu président ! sur TF1 avait rassemblé 2,20 millions de téléspectateurs pour une part d’audience de 13,8 %.

La production se repose sur une équipe récurrente : Élie Semoun tient le rôle de Latouche et réalise depuis le troisième épisode, tandis que Romain Rojtman figure parmi les producteurs de la série. Les jeunes interprètes sont renouvelés au fil des films pour suivre leur évolution.

La suite programmée, Ducobu et le fantôme de Saint-Potache, est annoncée pour le 7 octobre 2026. Le budget n’a pas encore été communiqué. L’intrigue se déroule à Halloween : Latouche et Mademoiselle Rateau s’installent dans une maison hantée où le fantôme d’Anatole, présenté comme le plus grand cancre, intervient dans l’histoire.