Élève tuée par son père à Zinvié : le suspect interpellé après trois jours de fuite

Recherché pour des violences ayant entraîné la mort de sa fille, un homme a été interpellé le mercredi 29 avril 2026 à Zinvié. Son arrestation met fin à une cavale de 72 heures, selon des informations concordantes.

La Police républicaine a mis fin à la cavale d’un homme soupçonné d’être impliqué dans un drame familial survenu à Zinvié, une localité de la commune d’Abomey-Calavi. Le mis en cause a été interpellé le mercredi 29 avril 2026 par les éléments du commissariat d’arrondissement, après plusieurs jours de recherches.

Les faits remontent au week-end précédent et avaient profondément choqué les habitants de la zone. D’après les premières informations, l’homme aurait violemment sanctionné sa fille, élève en classe de première, à la suite d’un différend lié à son absence à des travaux dirigés.

Au cours de cette altercation, la jeune fille aurait reçu des coups à l’aide d’un objet contondant. Gravement atteinte, elle a perdu connaissance avant d’être transportée d’urgence dans un centre de santé. Malgré les soins reçus, elle n’a pas survécu.

Après le drame, le père présumé aurait tenté de faire disparaître le corps en vue d’un enterrement discret. Une initiative rapidement empêchée par des riverains, alertés par les circonstances jugées suspectes. Face à la tension, le suspect avait pris la fuite.

Alertées, les forces de l’ordre sont intervenues pour sécuriser les lieux et ouvrir une enquête. Le corps de la victime a été transféré à la morgue pour les besoins des investigations.

Localisé quelques jours plus tard, le suspect a finalement été interpellé. Il devrait être présenté au procureur de la République dans les prochains jours afin de répondre des faits qui lui sont reprochés.