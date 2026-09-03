Ebola en RDC : l’épidémie franchit la barre des 3 000 morts

L’épidémie d’Ebola qui sévit en République démocratique du Congo depuis mai 2026 a franchi la barre des 3 000 morts, selon les derniers chiffres publiés le 2 septembre par l’Institut national de santé publique (INSP) congolais. Au total, 6 186 personnes ont été contaminées et 3 007 en sont mortes, soit un taux de létalité supérieur à 48 %.

La maladie, causée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, continue de se propager dans l’est du pays : 60 zones de santé sont désormais touchées dans six provinces. L’Ituri reste l’épicentre de l’épidémie, avec 28 de ses 36 zones de santé affectées.

Malgré ce bilan, Africa CDC, l’agence sanitaire de l’Union africaine, observe des signes encourageants. « Depuis deux ou trois semaines, on voit un ralentissement et une dizaine de centres de santé qui n’ont pas eu de cas depuis près de 21 jours », a indiqué le professeur Yap Boum, chef de la division de réponse aux urgences à Africa CDC, citant notamment les centres d’Adja, de Kambala, de Logo et de Mahagi en Ituri, ainsi que Goma et Lubero au Nord-Kivu.

Le Sud-Kivu, qui ne compte qu’une seule zone de santé touchée, n’a enregistré aucun nouveau cas en 92 jours. Autre indicateur en baisse, selon le professeur Boum : le taux de reproduction du virus, désormais à 0,97 au niveau national contre environ quatre en mai, et jusqu’à 0,50 dans certaines zones comme Mongbwalu, épicentre initial de l’épidémie.

« Il faut être prudent », prévient Africa CDC

« Ça veut dire que l’épidémie va se stabiliser, voire commencer à diminuer », a estimé Yap Boum. Il a toutefois tempéré cet optimisme : « On ne peut pas encore dire que le pic de l’épidémie est passé. Il faut être prudent et attendre encore quelques semaines. »