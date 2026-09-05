Drame aux Canaries : plus de 80 morts dans une pirogue gambienne secourue après un mois de dérive

Une pirogue partie des côtes gambiennes le 7 août 2026 a été localisée et secourue au large de l’archipel des Canaries après avoir dérivé pendant vingt-sept jours dans l’océan Atlantique. L’embarcation de fortune s’est retrouvée sans repère au milieu des courants marins, prolongeant tragiquement une traversée censée mener les passagers vers le territoire espagnol.

D’après les témoignages recueillis auprès des rescapés, l’embarcation transportait initialement près de cent trente personnes lors de son grand départ de Gambie. Les occupants, qui espéraient gagner l’Europe par cette dangereuse voie maritime de l’Atlantique, s’étaient massés sur cette embarcation artisanale dépourvue des équipements nécessaires pour affronter la haute mer.

Seuls quarante-cinq survivants ont pu être secourus et pris en charge au sud de l’île de Grande Canarie par les équipes d’intervention maritime. Totalement exténués, affamés et souffrant d’une déshydratation aiguë après près d’un mois passé sous le soleil et les embruns, ces rescapés ont été immédiatement évacués vers les centres de soins de l’archipel.

Le voyage s’est transformé en hécatombe avec la disparition de plus de quatre-vingts passagers ayant péri au cours de la dérive. Les conditions météorologiques particulièrement hostiles, marquées par une forte houle et des vents violents, conjuguées à l’épuisement total des vivres et des réserves d’eau potable, ont coûté la vie à la grande majorité des occupants.

Une macabre découverte lors des secours

L’ampleur du drame a été confirmée lors de l’abordage de l’embarcation, où cinq dépouilles se trouvaient encore à bord au moment de l’intervention des secours maritimes. Les corps sans vie ont été pris en charge par les autorités portuaires afin d’être remis aux services médico-légaux, témoignant de l’extrême dureté subie jusqu’aux derniers instants de l’opération.