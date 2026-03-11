Drame à Kara : les précisions du maire de Copargo après l’accident qui a fait 14 morts

Un grave accident de la route survenu dans la région de Kara, au nord du Togo, a coûté la vie à plusieurs ressortissants de la commune de Copargo, dans le département de la Donga. Face à cette tragédie, le maire Idrissou Séibou s’est rendu sur place pour faire le point de la situation et apporter son soutien aux familles endeuillées.

La commune de Copargo est plongée dans la tristesse après un accident de la circulation survenu le dimanche 8 mars 2026 à Kara, dans le nord du Togo. Le drame a impliqué un groupe de ressortissants de cette commune béninoise qui revenaient d’une cérémonie funéraire organisée dans la région.

Selon les informations recueillies, le camion qui transportait les passagers a perdu le contrôle, provoquant un accident aux lourdes conséquences humaines. Plusieurs personnes ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés.

Moins de 48 heures après le drame, le maire de Copargo, Idrissou Séibou, s’est déplacé sur les lieux ce mardi 10 mars afin de s’informer de la situation et de témoigner la solidarité de la commune aux victimes et à leurs proches.

Intervenant au micro de Fraternité FM, l’autorité communale a apporté des précisions sur le bilan de l’accident. Contrairement aux premières informations qui faisaient état d’une vingtaine de morts, le nombre de victimes décédées est finalement de 14 personnes. L’accident a également fait 58 blessés, dont six se trouvent dans un état critique et sont actuellement pris en charge en réanimation.

Le maire a par ailleurs salué la mobilisation des autorités togolaises et des équipes de secours qui ont rapidement pris en charge les victimes. « Au nom de la commune de Copargo, j’adresse ma profonde gratitude au Gouvernement et au peuple togolais pour cet élan de solidarité et d’humanisme manifeste envers nos compatriotes », a-t-il déclaré.

Dans cette période difficile, les autorités locales annoncent également que des démarches sont en cours avec la préfecture de la Donga afin d’accompagner les familles et d’organiser le rapatriement des corps vers le Bénin pour leur inhumation.