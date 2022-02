Dossier 84 kg d’or: 2 nouveaux douaniers devant le procureur ce vendredi

Le dossier transfert de devises et d’or n’a pas encore livré tous ses secrets. D’autres agents de douanes pourraient rejoindre les heures à venir leurs collègues dans les cellules.

Les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête judiciaire en cours pour faire toute la lumière sur le dossier de 2 millions d’euros et 84 kg d’or dans lequel l’ex chef brigade douane aéroport de Cotonou et son adjoint séjournent en prison.

Selon les dernières informations, deux nouveaux agents de douane seront présentés ce vendredi 18 Février 2022 au procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Leur présentation au procureur spécial de la CRIET fait suite aux investigations en cours pour mettre la main sur les tenants et aboutissants de cette affaire dans laquelle 07 personnes sont déjà déposées. A l’issue de l’audition, ils pourraient aller grossir le nombre des mis en cause dans cette affaire.

Retour sur les faits …

Tout est partie suite à l’interpellation le mercredi 26 janvier 2022 de deux passagers béninois en partance pour la Turquie. L’avion transportant ces passagers devrait faire escale à Abidjan avant de rejoindre Istanbul. C’est du débarquement à Abidjan qu’il a été découvert dans leur bagages, une somme de 2 millions d’euros et 84 kg d’or.

Ces deux béninois ont échappé au contrôle des agents des services de douane de l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Les deux passagers, âgés respectivement de 35 et 52 ans, avaient également sur eux, 250 000 livres sterling, en espèces, emballés plusieurs fois et dissimulés dans leurs bagages à main.

Pour les besoins d’enquête, les autorités béninoises ont été saisies par la douane ivoirienne. L’enquête ouverte au Bénin a permis d’interpeller le chef de la brigade des douanes de l’aéroport de Cotonou, son adjoint et plusieurs autres personnes.