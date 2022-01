Bénin: des responsables de la douane arrêtés dans une affaire de trafic d’or

La douane ivoirienne a annoncé l’arrestation de deux passagers en provenance du Bénin avec en possession, 2 millions d’euros et 84 kg d’or. Très curieuse après avoir été informée des faits, la police béninoise a procédé à l’interpellation de 3 douaniers, dont le patron de la brigade des douanes de l’aéroport de Cotonou et son adjoint pour en savoir plus sur cette affaire.

Un coup de complot à la douane béninoise? L’affaire est depuis, jeudi, devant la brigade économique et financière du Bénin (BEF). En effet, deux passagers de nationalités béninoises qui ont pris départ à l’aéroport de Cotonou, le mercredi 26 janvier, pour Istanbul, la capitale de la Turquie, ont été mis aux arrêts, au cours d’une escale à l’aéroport d’Abidjan, en Côte d’ivoire.

La douane ivoirienne a découvert sur les deux hommes, plus de deux millions d’euros et plus de 250 000 livres sterling, en espèces, emballés plusieurs fois et dissimulés dans leurs bagages à main. A cela s’ajoute 84 kg d’or.

Dans la foulée, les services de la douane ivoirienne ont informé leurs homologues et autorités béninoises qui ont rapidement ouvert une enquête sur cette affaire. Les autorités béninoises veulent savoir s’il n’y a pas eu complicité pour qu’autant d’argent échappe aux différents contrôles. Aux dernières nouvelles, on apprend que 3 douaniers, dont le patron de la brigade des douanes de l’aéroport de Cotonou et son adjoint ont été arrêtés et mis en garde à vue à la brigade économique et financière depuis jeudi 27 janvier.