CRIET: un tiktokeur poursuivi pour atteinte à la pudeur sur mineure et cybercriminalité

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné, à l’audience du mardi 9 juin 2026, le dossier d’un jeune créateur de contenus poursuivi pour des faits impliquant sa fille mineure, âgée de quatre ans, diffusés sur les réseaux sociaux.

Selon les éléments exposés par la Cour, le prévenu aurait enregistré et partagé une vidéo dans laquelle il demandait à l’enfant d’adopter une posture inappropriée, sous couvert de jeu, tout en intervenant physiquement pour guider ses mouvements. La séquence, devenue virale, a été portée à la connaissance des forces de sécurité, entraînant l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Appelé à la barre lors de l’ouverture du procès, le mis en cause a reconnu être l’auteur de la vidéo et l’avoir publiée sur ses statuts. Il a toutefois déclaré ignorer l’identité de la personne à l’origine de la transmission du contenu à la police. Dans sa déposition, il a affirmé ne pas avoir eu conscience de la gravité de son geste, soutenant qu’il s’agissait d’un moment de divertissement. Il a par ailleurs indiqué être devenu père très jeune, dans un contexte familial précoce.

Outre les faits liés à l’atteinte à la pudeur sur mineure, le prévenu est également poursuivi pour escroquerie par le biais d’un système électronique. Les investigations menées par la police judiciaire, notamment l’exploitation des données extraites de son téléphone portable, ont mis en évidence des activités présumées de cybercriminalité.

Des accusations que l’intéressé a formellement contestées devant la Cour.

À l’issue des débats, la juridiction a décidé de renvoyer l’examen du dossier au mardi 28 juillet 2026. Lors de cette prochaine audience, le ministère public est attendu pour présenter ses réquisitions.