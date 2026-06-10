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Bénin: le renouvellement du passeport désormais possible en ligne pour la diaspora

Grâce à la plateforme ePASS, les Béninois vivant à l’étranger peuvent désormais renouveler leur passeport en ligne en une trentaine de minutes, sans déplacement ni prise de rendez-vous.

Soussouni D.
Publié le à · Mis à jour le
Société
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Bénin: le renouvellement du passeport désormais possible en ligne pour la diaspora
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Les Béninois de la diaspora disposent désormais d’une nouvelle solution pour renouveler leur passeport sans se déplacer. Le gouvernement a mis en place le service ePASS, une plateforme numérique qui permet d’effectuer cette démarche administrative entièrement en ligne.

Selon les informations communiquées , la procédure de renouvellement du passeport béninois peut être réalisée en seulement 30 minutes. Ce dispositif vise à simplifier les formalités administratives pour les citoyens résidant à l’étranger et à leur éviter les longues files d’attente ainsi que les contraintes liées à la prise de rendez-vous.

Accessible depuis n’importe quel pays, le service offre aux usagers la possibilité de soumettre leur demande en ligne dans un environnement présenté comme sécurisé et conforme aux exigences administratives.

Cette initiative s’inscrit dans la politique de modernisation de l’administration publique engagée par le gouvernement béninois depuis plusieurs années. Elle traduit également la volonté des autorités de rapprocher les services publics des citoyens, où qu’ils se trouvent dans le monde.

Les Béninois de l’extérieur souhaitant bénéficier de ce service peuvent effectuer leur demande via la plateforme officielle ePASS.

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