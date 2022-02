Affaire 2 millions d’euros: 07 personnes poursuivies dont une sans mandat

L’ex chef de brigade des douanes de l’aéroport et son adjoint ont été placés dans la soirée de ce jeudi 3 Février 2022 sous mandat de dépôt par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Cinq autres personnes sont poursuivies dont une sans mandat, dans ce dossier de 2 millions d’euros et 84 kg d’or.

Après l’audition à la brigade économique et financières (BEF), les personnes interpellées dans le cadre du dossier de transport de plus de deux millions d’euros et de 84kg d’or sont poursuivies par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme suite à leur présentation au procureur spécial.

Selon les informations de Frissons radio, au total, sept personnes ont été poursuivies dans la soirée de ce jeudi 3 Février 2022 par la juridiction spéciale. En dehors du chef de brigade des douanes de l’aéroport et son adjoint, cinq autres personnes sont poursuivies.

Il s’agit de deux fonctionnaires intervenant sur la plateforme aéroportuaire et deux présumés complices. La cinquième personne est poursuivie mais sans mandat de dépôt. Il est retenu contre les mis en cause, les infractions de corruption, d’abus de fonction et contrebande en bande organisée.

Retour sur les faits …

Tout est partie suite à l’interpellation le mercredi 26 janvier 2022 de deux passagers béninois en partance pour la Turquie. L’avion transportant ces passagers devrait faire escale à Abidjan avant de rejoindre Istanbul. C’est du débarquement à Abidjan qu’il a été découvert dans leur bagages, une somme de 2 millions d’euros et 84 kg d’or.

Ces deux béninois ont échappé au contrôle des agents des services de douane de l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Les deux passagers, âgés respectivement de 35 et 52 ans, avaient également sur eux, 250 000 livres sterling, en espèces, emballés plusieurs fois et dissimulés dans leurs bagages à main.

Pour les besoins d’enquête les autorités béninoises ont été saisies par la douane ivoirienne. L’enquête ouverte au Bénin a permis d’interpeller le chef de la brigade des douanes de l’aéroport de Cotonou, son adjoint et plusieurs autres personnes.