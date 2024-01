Dorival Junior, nouveau sélectionneur du Brésil

-Publicité-

La Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé mercredi que l’ancien entraîneur de Sao Paulo, Dorival Junior, a été nommé entraîneur de l’équipe nationale masculine du Brésil, succédant ainsi à Fernando Diniz, licencié après une série de mauvais résultats.

Dorival, dont la nomination à ce poste a été annoncée dimanche par son ancien club, sera officiellement présentée ce jeudi au siège de la CBF à Rio de Janeiro, a indiqué la confédération dans un communiqué. La CBF n’a pas précisé la durée de son contrat. Selon les médias brésiliens, ce dernier devrait rester à la tête de la Seleção jusqu’à la Coupe du monde 2026.

Il remplace son compatriote brésilien Fernando Diniz, qui occupait ce poste par intérim de juillet 2023 jusqu’à son limogeage vendredi dernier. Sous Diniz, le Brésil avait accumulé trois défaites consécutives lors des éliminatoires de la Coupe du monde, dont une humiliante défaite 1-0 à domicile contre son grand rival, l’Argentine, en novembre.

Les fans espèrent que Dorival pourra restaurer la magie que le Brésil n’a pratiquement pas réussi à répéter depuis sa dernière victoire en Coupe du monde en 2002. Le vétéran de 61 ans a entraîné Sao Paulo jusqu’au titre de la Copa do Brasil l’année dernière, et a auparavant mené Flamengo à la Copa do Brasil 2022 et à la Copa Libertadores, l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions européenne.