Djibouti : le lac Assal, à 155 mètres sous le niveau de la mer

Le lac Assal, situé au centre de Djibouti dans la dépression de l’Afar, se trouve à 155 mètres sous le niveau de la mer. Cette altitude en fait le point le plus bas du continent africain et l’un des sites naturels les plus caractéristiques du pays.

Le plan d’eau occupe un bassin fermé à une dizaine de kilomètres du Ghoubbet. Des infiltrations d’eau de mer circulent à travers les failles volcaniques jusqu’au lac, tandis que l’évaporation intense concentre les sels et provoque la précipitation de halite.

Selon des documents de développement régional consacrés à Djibouti, la surface d’eau libre couvre environ 54 kilomètres carrés et les dépôts de sel environnants s’étendent sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Les teintes bleues du lac contrastent avec les croûtes blanches et les coulées de basalte du rift d’Assal.

L’Agence nationale du tourisme de Djibouti présente le site comme accessible en environ une heure et demie depuis Djibouti-ville. La chaleur, l’absence d’ombre et l’isolement imposent toutefois de préparer le déplacement, de disposer d’eau en quantité suffisante et de vérifier les conditions locales d’accès.

Un bassin façonné par le rift de l’Afar

Le lac se situe dans une zone d’extension tectonique active reliée au système du rift de l’Afar. Les fractures du sous-sol permettent la circulation des eaux entre le Ghoubbet et le bassin d’Assal, tandis que l’activité hydrothermale et le volcanisme marquent le paysage environnant.

Une étude scientifique publiée dans la revue Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology décrit le lac comme le point bas hydrogéologique d’une chaîne de dépressions fermées. Elle identifie les infiltrations marines comme sa principale alimentation actuelle, les apports de pluie restant limités dans ce milieu aride.

Le sel du lac a longtemps constitué une ressource pour les populations nomades de la région et pour les échanges vers l’Éthiopie. Le site figure aussi parmi les zones naturelles protégées mentionnées par les autorités djiboutiennes et a fait l’objet d’une proposition de classement avec le volcan Ardoukoba.

Les visiteurs n’entrent pas dans un lac d’eau douce : sa forte salinité, ses croûtes de sel parfois coupantes et les températures élevées appellent à suivre les indications des guides et opérateurs locaux sur place.