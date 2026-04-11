Djibouti : Ismaïl Omar Guelleh réélu à 97,81% pour un sixième mandat

Les électeurs de Djibouti se sont rendus aux urnes vendredi 10 avril 2026 pour choisir leur président. Les résultats officiels annoncés samedi 11 avril confirment la victoire d’Ismaïl Omar Guelleh, crédité de 97,81 % des voix.

Près de 256 000 personnes figuraient sur les listes électorales pour départager les deux candidats en lice : Ismaïl Omar Guelleh, âgé de 78 ans et dirigeant le pays depuis environ 27 ans, investi par l’Union pour la majorité présidentielle (UMP), et Mohamed Farah Samatar, chef du petit parti Centre des démocrates unifiés (CDU). Selon le ministère de l’Intérieur, Samatar recueille 2,19 % des suffrages ; ces chiffres doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel.

Les autorités locales ont décrit la journée comme calme et sans incident majeur. À la fermeture des bureaux de vote à 19 h, la Commission électorale nationale indépendante (CENI), par la voix de son président Bahnan Ali Maidal, a fait état d’une participation jugée satisfaisante et d’un déroulement ordonné du scrutin.

Le chef de l’État sortant, qui s’est rendu aux urnes en milieu de matinée dans la capitale, a exprimé sa confiance quant au résultat et attendu un large soutien en faveur de sa candidature. Son adversaire, Mohamed Farah Samatar, ancien cadre du parti présidentiel et relativement peu connu du grand public, dirige un mouvement dépourvu d’élus au plan local ou national.

Réactions de l’opposition et climat politique

Les formations principales de l’opposition, dont l’ARD et le MRD ainsi que leurs alliés, avaient choisi de boycotter le scrutin. Elles estiment que les conditions de la compétition étaient verrouillées, manquaient de transparence et étaient largement contrôlées par l’appareil d’État.

Depuis l’opposition, on réclame une transition démocratique négociée, sous supervision internationale, estimant que seule une telle démarche pourrait garantir une ouverture politique réelle et des élections plus crédibles à l’avenir.