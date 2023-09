DJ Congélateur enlevé par un libanais à l’aéroport? Son oncle annonce une plainte

DJ Congélateur, un artiste ivoirien populaire, a disparu à son retour en Côte d’Ivoire. On pense qu’il a été enlevé par l’un de ses sponsors nommé Bilal le Libanais à l’aéroport. Nama Bouaké Production, l’équipe de gestion de DJ Congélateur, a tenu une conférence de presse pour révéler les détails de l’incident.

Depuis son retour en Côte d’Ivoire, DJ Congélateur est considéré comme disparu par sa famille et les responsables de Nama Bouaké Production. L’artiste, après avoir terminé une récente tournée en Europe, aurait été kidnappé à son arrivée à l’aéroport par un certain Bilal le Libanais, l’un de ses sponsors.

Les détails de cet incident ont été révélés lors d’une conférence de presse organisée par Nama Bouaké Production, en présence de la famille de l’artiste et de Tiesco le Sultan. Selon les responsables, Bilal le Libanais a exprimé son mécontentement envers le manager de DJ Congélateur et réclame désormais une somme de 10 millions de francs CFA, qu’il prétend avoir dépensée pour l’artiste.

Face à cette situation alarmante, l’oncle de DJ Congélateur et un membre de sa famille ont décidé de porter plainte. « M. Whity Manadja était en Europe avec Congélateur. Et apparemment, dès leur retour à l’aéroport, l’enfant a été enlevé. Par qui ? Nous ne le savons pas. Et jusqu’à présent, nous ne savons pas où se trouve l’enfant. Sa mère est actuellement à Abidjan. Nous voulons savoir où se trouve notre enfant, sinon, nous porterons plainte contre un suspect inconnu. Parce que même un fou a des parents », a-t-il déclaré.

La disparition de DJ Congélateur suscite une grande inquiétude dans l’industrie musicale ivoirienne. Les fans de l’artiste se mobilisent sur les réseaux sociaux pour trouver des pistes et demander des actions concrètes aux autorités.

