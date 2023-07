Dj Congélateur en tournée: le chanteur au cœur d’une polémique de cachets impayés

En tournée européenne depuis des mois, le chanteur ivoirien DJ Congélateur est au cœur d’une polémique de cachet impayés et des difficultés de collaboration.

En pleine tournée européenne, Dj Congélateur fait parler de lui sur les réseaux sociaux. D’après les rumeurs qui inondent la toile, ce n’est plus la lune de miel entre l’artiste DJ Congélateur et sa structure de production, Nama Bouaké Production.

Cette dernière est accusée d’avoir mis l’embargo sur les cachets de l’artiste en raison d’une mésentente entre son staff et son parrain, Tiesco le Sultan. Mais très vite, le staff est monté au créneau pour faire des clarifications.

- Publicité-

Selon Whity Managea et son groupe tout va bien avec Dj Congélateur. « …comme convenu, le staff de DJ Congélateur et le promoteur de l’artiste et le parrain artistique sur Paris, nous sommes bel et bien ensemble, tout se passe très bien, nous nous sommes rencontrés ici à Paris pour une grande rencontre…de cette réunion est sorti beaucoup de choses…en ce qui concerne l’artiste DJ Congélateur, tous les ponts de sa tournée européenne seront faits à la fin de la tournée… », a-t-il expliqué.

Il soutient que Dj Congélateur n’a pas encore touché son cachet. « … c’est après toutes ces dates, une fois rentré comme convenu entre le staff et le promoteur que tous les points financiers seront faits à la fin de la tournée… », a-t-il reconnu.

Mieux, Whity Managea annonce une conférence de presse de clarification après le retour de Dj Congélateur à Abidjan.

Articles similaires