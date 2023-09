DJ Arafat: Son fils Maël Houon reçoit le trophée d’or de YouTube

- Publicité-

Dans une cérémonie empreinte d’émotion et de fierté, Maël Houon, le fils de la légende ivoirienne du coupé-décalé DJ Arafat, s’est vu remettre le prestigieux trophée d’or de YouTube Music France. Cette distinction récompense l’incroyable succès de son père DJ Arafat sur sa chaîne YouTube, cumulant à ce jour plus d’un million d’abonnés.

Même mort, DJ Arafat continue de fait parler de lui. Après son décès tragique en août 2019, ses fans et les amateurs de sa musique ont continué à lui rendre hommage. Avec des vidéos qui oscillent entre performances musicales, interviews et moments de vie, ses enfants ont a su créer une connexion particulière avec sa communauté en offrant du divertissement et en partageant son héritage culturel.

Son talent indéniable et son style unique lui ont valu une popularité grandissante, attirant ainsi de plus en plus de fans vers sa chaîne. C’est d’ailleur cette affluenceu sur sa chaine Youtube qui lui a valu un trophée d’or de YouTube Music France. Cette distinction symbolise non seulement son succès, mais aussi la persévérance et le travail acharné qu’il a démontrés pour atteindre cette étape remarquable de sa carrière.

Elle est également une preuve tangible de l’engagement et du soutien inébranlable de sa communauté de fans. Le trophée d’or a été officiellement remis à son fils Maël par YouTube Music France. Cette distinction symbolise pour lui une invitation à poursuivre l’ascension artistique de son père, à continuer à inspirer et à émerveiller son public, tout en perpétuant l’héritage de son regretté père.

