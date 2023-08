DJ Arafat: sa mère Tina Glamour justifie la dissolution de la Yôrôgang

- Publicité-

Tina Glamour, la mère du défunt DJ Arafat, a révélé les raisons de la dissolution de Yôrôgang, la société de production de son défunt fils.

Tina Glamour a expliqué aux fans d’Arafat DJ les raisons de la dissolution de Yôrôgang. La révélation a été faite par Lady Glam le samedi 12 août 2023, lors d’un concert hommage à son fils défunt, Arafat DJ, au Palais de la Culture Bernard B. Dadié à Treichville en Côte d’Ivoire.

C’était une occasion choisie par « Djadja » pour annoncer la dissolution de Yôrôgang sans donner de raisons. « Je dissous Yôrôgang. Si Yôrôgang devait renaître, il serait dirigé par Houon Maël, ainsi que par Houon Ezekiel, Houon Lachoina et Houon Rafna », a déclaré Tina Glamour.

Une nouvelle désagréablement appréciée par les fans de DJ Arafat qui ont très vite exprimé leur désapprobation face à cette décision prise par la mère du « Daïshikan ». « Vous ne pouvez pas dissoudre quelque chose que vous n’avez pas créé ; seuls les membres fondateurs ont ce pouvoir », et « Yôrôgang est plus qu’un simple groupe, c’est un état d’esprit. Par conséquent, lorsque Tina Glamour fait ces déclarations, il est important de se rappeler que cela ne changera rien pour ceux qui adhèrent à la philosophie de Yorobo », peut-on lire entre autres sur les réseaux sociaux.

Tina Glamour justifie la dissolution de la Yôrôgang

Plusieurs semaines après avoir décidé de mettre fin à la Yôrôgang, Tina Glamour a révélé les véritables raisons: « J’ai dissous la Yôrôgang parce que celui-même qui l’avait créée l’avait dissoute. La Yôrôgang, c’est une institution, c’est le label Houon Ange Didier, alias DJ Arafat. C’est quelqu’un qui n’avait pas sa langue dans sa poche comme sa mère. Quand il a vu qu’il y avait de la trahison et tout, je pense qu’il l’avait déjà dissoute. Après, c’était pour pouvoir produire des personnes ».

Tina Glamour croit que seuls les descendants de DJ Arafat sont les mieux placés et autorisés à poursuivre l’héritage de ce groupe, qui a joué un rôle important dans la carrière musicale de son défunt fils. « Aujourd’hui, la personne n’est plus, donc il n’y a pas plus aptes que ses enfants, qui sont en train de grandir aujourd’hui, de diriger. L’amitié, c’est une relation de parcours de la vie. Dès que ton ami ne vit plus, il faut désormais t’occuper de ta propre famille. Ce n’est pas pour frustrer qui que ce soit, c’est légal et c’est légitime. Donc, laissez la famille régler la continuité. Yôrôgang amis, ce n’est plus possible, mais Yôrôgang famille, c’est possible et ça vient« , a-t-elle clarifié.

