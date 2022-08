DJ Arafat: cette confidence de Maël Houon sur ses plus beaux moments passés avec son père

Dans le cadre de la commémoration des trois ans du décès de son père, Maël Houon a fait des confidences sur ses plus beaux moments passés avec DJ Arafat.

Maël Houon a rendu un vibrant hommage à son père DJ Arafat trois ans après son décès. Dans un entretien accordé au média Poussi, Maël a fait d’émouvante confidence sur son père qui, de son vivant le traitait de « Bassalor » sans jamais lui dire de quoi il s’agit.

”Il était gentil, drôle, mais il disait des trucs cons… désolé… Il disait des trucs, mais il était drôle et gentil. Souvent, il me traitait de Bassalor, je ne sais pas ce que cela veut dire. Quand je lui demande, il ne me répond pas”, a confié Maël Houon.

La star du coupé-décalé, DJ Arafat est décédé le lundi 12 août 2019 à 33 ans des suites d’un accident de la circulation qui s’est produit dans la nuit de dimanche à Abidjan. Il avait été « admis aux urgences dans un état végétatif » et souffrait notamment d’une fracture du crâne et d’un œdème ».

DJ Arafat au top niveau pendant 15 ans

Désigné « meilleur artiste de l’année » aux Awards du coupé décalé en 2016 et 2017, DJ Arafat était « au top niveau depuis 15 ans et son premier tube « Hommage à Jonathan » était impressionnant. Le roi du coupé décalé a démarré sa carrière au début des années 2000 comme DJ dans les clubs de la rue Princesse à Yopougon, un des hauts-lieux de la nuit abidjanaise, et s’était rapidement fait connaître.

Selon Skovik, un manager de coupé-décalé, DJ Arafat avait un son particulier, il a accéléré le coupé-décalé et il a apporté une autre façon de danser, spectaculaire. Pour lui, Arafat était aussi doué pour le marketing, il faisait le buzz, il fallait toujours qu’on parle de lui et il a toujours voulu être à la page.