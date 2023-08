DJ Arafat: après les brouilles, sa veuve Carmen Sama et Olo Kpatcha font la paix

Carmen Sama et Olokpacha ont fumé le calumet 4 ans après le décès tragique de DJ Arafat.

Carmen Sama, veuve de DJ Arafat n’en veut plus à Olo kpacha. Ces deux célébrités qui ont été proches de DJ Arafat ont fait la paix grâce à une initiative de Molare, artiste chanteur et promoteur culturel ivoirien. Selon les informations, Molare a invité Carmen Sama et Olo Kpatcha à une table de discussion devant aboutir à leur réconciliation.

En effet, quelques mois après le décès d DJ Arafat, Olokpacha a déclenché une campagne de dénigrement contre Carmen Sama qu’il accuse d’avoir changé de comportement à son égard.

« À la base, Carmen est une fille bien et gentille. Elle avait un bon cœur. Quand Arafat est décédé, je ne cessais de lui prodiguer des conseils. Mais elle m’a fui. Alors que je voulais tout simplement la ramener à la raison », avait dénoncé Olo Kpatcha. Comme si cela ne suffisait pas, il a également lancé une polémique sur la paternité de Rafna , fille de Carmen Sama et DJ Arafat. Olokpacha a laissé croire que Rafna Houon pourrait être sa fille.

Et il n’en fallait pas plus pour que les internautes lui attribuent la paternité de la petite fille. Mais ce n’est pas tout, Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama en veut à Olokpacha, ancien membre de la Yorogang parce qu’elle l’accuse de s’être accaparé des biens de DJ Arafat.

D’après Carmen Sama, Olo Kpacha a ramassé les habits et les chaussures de Didier Houon dit DJ Arafat après avoir défoncé son armoire. « Je ne l’ai pas reconnu », a déploré Carmen Sama.

Des propos, renchéris par Landry Agban, un proche de DJ Arafat. « Voici pourquoi ils ne se parlent pas aujourd’hui. C’est parce qu’il a montré une autre image. Quand Didier est tombé et que Olo est rentré à la maison, il a montré une autre image », a révélé Landry Agban dans un entretien accordé à Actu People.

