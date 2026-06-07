Disparition de Lyhanna : lien entre Jérôme Barella et le site où un corps d’enfant a été retrouvé

Une fillette de 11 ans, Lyhanna, portée disparue dans le Gers, a été recherchée pendant plusieurs jours par près de 180 gendarmes et des bénévoles avant qu’un corps d’enfant ne soit découvert sur un site agricole lié au principal suspect — une découverte qui a provoqué une vive émotion dans la région.

Le signalement de la disparition remonte à vendredi 29 mai : selon le père, Lyhanna avait été vue pour la dernière fois aux abords du collège Hubert-Reeves, assise à l’ombre sur un trottoir vers 15 heures, vêtue d’un short noir et d’un débardeur rayé noir et blanc. Les parents ont diffusé une photo générée par intelligence artificielle pour faciliter son identification. Près de 180 gendarmes ont été mobilisés, épaulés par des bénévoles, pour tenter de retrouver la fillette.

Très rapidement, les enquêteurs ont ciblé un homme proche de la victime : Jérôme Barella, le père de la meilleure amie de Lyhanna. Des éléments provenant de l’exploitation de son téléphone ont mis au jour des échanges insistants avec des mineures. Barella avait par ailleurs déjà été visé, en août dernier, par une plainte pour viols sur une fillette de dix ans. La mère de Lyhanna a également rapporté une attitude jugée étrange de la part de cet homme le soir du signalement, lorsqu’il s’était rendu au domicile familial en déclarant qu’il partait chercher la fillette.

Découverte du corps et éléments communiqués par le parquet

Les autorités ont confirmé la découverte d’un corps d’enfant dans un silo agricole à proximité de Fleurance, lieu lié aux recherches. Les parents de la fillette ont été avisés de cette découverte, qui, selon des premiers éléments, corresponde aux vêtements portés par Lyhanna au moment de sa disparition. La révélation a été relayée par plusieurs médias, dont BFMTV.

Dans un communiqué, le procureur d’Agen, Olivier Naboulet, a précisé que « le corps paraissant être celui d’un enfant a été retrouvé, porteur de vêtements similaires à ceux que la mineure enlevée et séquestrée portait au moment de sa disparition ». L’identité formelle de la victime et les causes précises de son décès doivent être établies par les examens médico-légaux et l’autopsie, qui permettront notamment de déterminer s’il existe des traces de violences sexuelles.

La découverte a suscité une réaction marquée au sein de la commune, où les proches ont été soutenus depuis l’annonce de la disparition. Les investigations se sont concentrées sur le silo agricole en raison des éléments recueillis au cours de l’enquête : selon BFMTV, Jérôme Barella aurait travaillé sur ce site pendant plusieurs mois, voire des années, ce qui a conduit les enquêteurs à privilégier ce vaste lieu qu’il connaissait bien pour les recherches.

Les personnels chargés des constatations ont procédé aux premières mesures sur place et les examens en laboratoire sont attendus pour confirmer l’identité et préciser les circonstances du décès. Les familles ont été informées des suites immédiates des constatations effectuées par les services judiciaires et de police.