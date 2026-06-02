Disparition de Lyhanna : le principal suspect déféré devant le tribunal d’Agen

La disparition de Lyhanna, une fillette de 10 ans, mobilise les autorités dans le Gers : le principal suspect, âgé de 41 ans et père d’une amie de l’enfant, a été déféré ce lundi devant le tribunal judiciaire d’Agen, tandis que le parquet d’Auch a ouvert une information judiciaire pour « enlèvement et séquestration de mineur de 15 ans ». Près de 70 gendarmes restent engagés dans les recherches.

Selon les éléments recueillis par les enquêteurs, la fillette a été vue pour la dernière fois vendredi vers 15 heures à la sortie du collège de Fleurance. Un témoin affirme l’avoir aperçue monter à bord du véhicule du quadragénaire, qui est depuis placé en garde à vue depuis le week-end.

L’homme a reconnu avoir pris Lyhanna dans sa voiture, indiquent les sources judiciaires, mais il a déclaré l’avoir déposée à la piscine municipale de Fleurance, située à un peu plus d’un kilomètre du collège. Les déclarations ont été jugées « incohérentes et imprécises » par la procureure de la République d’Auch, Clémence Meyer, ce qui a conduit à la prolongation de sa garde à vue puis à son défèrement devant la juridiction d’Agen.

Instruction, présentation au magistrat et moyens déployés

Le défèrement consiste à présenter le mis en cause à un magistrat instructeur dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire. Cette procédure, annoncée par le parquet d’Auch, vise les faits d’enlèvement et de séquestration de mineur de 15 ans et place l’enquête sous l’autorité d’un juge d’instruction qui dispose de prérogatives pour ordonner des mesures d’investigation supplémentaires.

La procureure Clémence Meyer a précisé que les éléments réunis à ce stade avaient motivé la décision de saisir la juridiction compétente. L’homme sera présenté au magistrat instructeur ce lundi afin que soit décidée la suite de la procédure pénale à son égard.

Sur le terrain, les services de gendarmerie poursuivent les opérations de recherche engagées depuis la disparition. Les moyens humains restent significatifs : la gendarmerie a indiqué qu’environ 70 militaires demeuraient mobilisés dans les opérations de localisation et de recherche autour de Fleurance.

La piscine municipale évoquée par le suspect se trouve à proximité immédiate du collège fréquenté par la fillette ; c’est le lieu que l’intéressé a mentionné lors de sa garde à vue comme point de dépose. Le mis en cause demeure la dernière personne connue à avoir été vue en compagnie de Lyhanna avant sa disparition.