Disparition de Lyhanna dans le Gers : sa mère dit qu’elle connaissait le principal suspect

Une collégienne de 11 ans, Lyhanna, est portée disparue depuis le vendredi 29 mai à Fleurance (Gers) . Après sa sortie du collège, la fillette n’aurait pas regagné son domicile et un homme identifié comme le principal suspect a été placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour “enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans” .

La disparition a suscité une vive émotion dans cette commune de 6 300 habitants. Selon le maire Grégory Bobbato, l’affaire « galvanise la population » et a renforcé l’inquiétude des habitants.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que Lyhanna a passé la journée au collège avant de quitter l’établissement vers 15 heures, soit environ deux heures avant la fin officielle des cours. Inquiets de ne pas la voir rentrer, ses parents ont signalé sa disparition aux gendarmes vers 19 heures. Un témoin a déclaré avoir aperçu la collégienne, après sa sortie du collège, à l’intérieur du véhicule d’un homme.

Disparition de Lyhanna : dans quel cadre la collégienne a-t-elle côtoyé le principal suspect ?

La mère de Lyhanna, Charly, a livré des précisions sur la relation qu’entretenait sa fille avec l’homme placé en garde à vue. Elle a indiqué que la collégienne connaissait cet homme, qu’elle voyait « tous les matins » en descendant du bus scolaire. Selon elle, il s’agirait du père de Sofia, la meilleure amie de Lyhanna.

Charly a raconté qu’en début d’année scolaire sa fille avait participé à une soirée pyjama chez Sofia. Lors de cet événement, le père de famille se serait montré familier avec Lyhanna en lui faisant des « chatouilles » et en « jouant » avec elle. Interrogée par ses parents sur la nature de ces gestes, la fillette aurait répondu, selon sa mère, qu’il s’était comporté « comme un papa jouerait avec sa fille » et n’avait, d’après elle, pas franchi d’autre limite.

La mère a également expliqué que l’homme apportait régulièrement des goûters à Lyhanna le matin, ce qui a renforcé la familiarité entre eux. Face à ces habitudes, Charly a déclaré qu’une proposition de trajet par cet homme aurait pu être acceptée par sa fille : « Si c’est quelqu’un qu’elle connaît, oui, elle serait capable de monter dans la voiture », a-t-elle confié, en émettant l’hypothèse que c’est ce qui s’est passé.

Le principal suspect, âgé de 41 ans, a été identifié rapidement par les enquêteurs puis interpellé et placé en garde à vue. La garde à vue a été ouverte dans le cadre des chefs d’accusation précisés aux gendarmes. La mère a fait état de son désarroi et de son attente, déclarant en larmes que la disparition de sa fille coïncidait avec la fête des mères et exprimant son souhait de retrouver sa fille pour pouvoir la serrer dans ses bras.