Arsenal : un supporter parisien meurt en scooter sur le périphérique

Samedi 30 mai 2026, Paris a vécu une nuit de liesse marquée par la finale de la Ligue des Champions et plusieurs concerts, mais les célébrations ont basculé : un supporter du PSG est décédé sur le périphérique et une agression très violente a blessé grièvement un jeune homme près du Trocadéro, selon les premiers éléments de presse.

La soirée avait d’abord été animée par la finale opposant le Paris Saint-Germain à Arsenal, remportée aux tirs au but après une égalisation d’Ousmane Dembélé en seconde période. Dans la capitale, des concerts programmés — cités par la presse comme ceux de Bouss, Damso et Aya Nakamura — ont contribué à un contexte festif et à une forte présence de supporters dans les rues.

Les forces de l’ordre et les secours ont été mobilisés pour encadrer ces rassemblements. Des interventions policières ont eu lieu à plusieurs endroits, et les services de secours sont intervenus pour des blessés et des actes de dégradation signalés, notamment des tirs de mortiers, des dégradations de véhicules et de monuments ainsi que des arrestations liées aux débordements.

Débordements sur la voie publique et incidents graves

Sur le périphérique parisien, les autorités avaient fait installer des blocs de béton sur une bretelle de sortie pour limiter l’accès et prévenir les débordements. Dans la nuit, un jeune homme circulant à moto-cross a percuté ces blocs. Le Parisien rapporte que le décès de l’individu, de sexe masculin né en 2002, a été constaté à 02h20.

La collision s’est produite alors que des véhicules et des piétons convergaient vers différents points de la capitale pour célébrer la victoire. Les secours sont intervenus sur place mais n’ont pas pu sauver le conducteur, âgé de 24 ans selon les informations disponibles.

Parallèlement, non loin du Trocadéro, des témoins ont signalé une agression d’une extrême violence. Quatre individus auraient pris à partie une personne sur la voie publique, les agresseurs étant armés, notamment d’un couteau, selon des témoignages cités par la presse.

La victime retrouvée sur place présentait deux plaies à l’œil et saignait abondamment au niveau de la bouche; les assaillants se sont ensuite enfuis. Les pompiers ont procédé à des gestes de réanimation sur le jeune homme sur le lieu des faits. Le média précisé que « les sapeurs‑pompiers ont tenté de le réanimer. Son pronostic vital est engagé, il est tombé dans le coma et a été transporté dans un hôpital parisien ».