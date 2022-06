Didier Zokara se lâche: « Drogba est populaire mais je suis le joueur Ivoirien le plus aimé »

Très critiqué sur les réseaux sociaux pour n’avoir pas soutenu son ancien capitaine lors de l’élection à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football il y a quelques semaines, l’international Ivoirien Didier Zokara est enfin sorti de son mutisme pour éclairer l’opinion publique sur ses rapports avec son ex coéquipier.

Soutenu par la majorité des Ivoiriens notamment les acteurs du showbiz, l’ancien capitaine des Eléphants qui était pourtant vu comme l’un des grands favoris de l’élection à la présidence de la Fif avait été éliminé contre toute attente, dès le premier tour.

Après cette défaite qui a suscité de nombreuses réactions sur la toile, certains fans du candidat malheureux Didier Drogba n’avaient pas hésité à tirer à boulet rouge sur certains anciens joueurs notamment Cyrille Domoraud, Guy Demel, Meité Abdoulaye, Kader Keita, Aruna Dindané ou encore Zokora Didier. Ce dernier qui a été récemment reçu par Media Prime pour une interview, est revenu sur la nature de ses rapports avec Didier Drogba.

17 ans d’amitié…

Interrogé sur la relation qui existe aujourd’hui entre les deux anciennes stars du football, l’ex mari de Sery Dorcas n’a pas fait dans la dentelle. « Didier Drogba est le joueur ivoirien le plus populaire. Moi Didier Zokora, je suis le joueur ivoirien le plus aimé. Comme c’est le cas avec Asalfo des Magic System et Yodé et Siro. Didier Drogba peut être comparé à Asalfo des Magic System, connu a l’international. Zokora, comme Yode et Siro au plan local, sont chers au cœur des Ivoiriens. C’était juste une élection. Sinon nous les 2 Didier, c’est dix-sept ans d’amitié », a-t-il indiqué au mircro de Media Prime.

Pour rappel, bien avant la tenue des élections à la présidence de la FIF, Zokara avait également fait une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle il a clairement révélé la raison pour laquelle il n’accorde pas son soutien à son ex coéquipier Didier Drogba.

« Si aujourd’hui, Drogba se présente et qu’il y a presque la moitié de ses camarades avec qui il a joué pendant 20 ans, qui ne sont pas avec lui, c’est qu’il y a une plaie qui est là qu’on doit guérir ou soigner. Cette élection, elle est à lui normalement mais est-ce que nous sommes concernés par son projet? En 2006, c’est nous les joueurs qui avons décidé ensemble que Didier Drogba soit le capitaine de la Côte d’Ivoire. On l’a fait avec amour et conviction.

De 2014 jusqu’à 2022, on ne s’est jamais vu. J’ai appris un matin comme tout le monde que Didier veut être candidat aux élections de la FIF. Normalement, Didier devait nous appeler pour faire part de son projet; ce qui n’a pas été fait. Didier n’a pas fait un pas vers nous pour nous solliciter en tant qu’anciens coéquipiers », avait dévoilé Zokora Didier dans une vidéo publiée sur sa page.