Didi B: « Je donnais de l’argent à Ramba Junior, mais des gens sont passés par lui pour me… »

Invité récemment sur l’émission Faha Faha de la chaîne Ivoire Music Tv dans le cadre de la promotion de son nouvel album « Mojo trône 2 history », le rappeur Ivoirien Didi B est revenu sur le conflit qui l’avait opposé au jeune rappeur Ramba Junior.

Qu’il vous souvienne qu’en 2020, une affaire de clash entre le jeune Ramba Junior et son aîné rappeur DiDi B du groupe Kiff No Beat avait fait irruption sur la toile. Tout avait commencé lorsque le leader du groupe Kiff No Beat s’est moqué du protégé de Badro Escobar dans une vidéo en direct sur instagram en interprétant sur l’un de ses titres.

Très vite, la réplique du jeune rappeur ne s’était pas faite attendre. Dans un freestyle publié sur les réseaux sociaux, Ramba s’en ai pris sans réserve à son aîné avec de véritables missiles de Punchlines qui ont fait l’effet d’un séisme pailleté sur la toile.

Plus de deux ans après cette situation, Didi B qui s’était abstenu de répondre à cette attaque de son jeune frère s’est finalement prononcé sur le plateau de la chaîne Ivoire Music Tv. « J’achetais des habits pour Ramba Junior, je lui donnais de l’argent, mais des gens sont passés par lui pour me clasher. Déjà ça m’a fait rigoler mais j’étais découragé« , a indiqué le rappeur Didi B.

Pour rappel, c’est lors de ce même entretien que le rappeur est revenu sur le conflit qui avait opposé son groupe au regretté roi du coupé-décalé Arafat Dj. Il a révélé qu’un de ses compagnons a effectivement eu une relation amoureuse avec Carmen Sama, bien avant que cette dernière ne rencontre Dj Arafat. Une révélation qui a provoqué la colère des chinois.

« Arafat a dit quoi d’abord et puis nous, on a dit ça? C’est lui qui nous a attaqués le premier. Il a commencé à dire qu’il est sorti avec la femme qu’un d’entre nous venait de marier, est-ce que ça c’est normal ? Est-ce que ça se dit ? C’était vrai mais est-ce que c’est normal? Parce qu’on est parti dans un événement de Molare, parce qu’on n’a pas été de son côté, il est devenu automatiquement notre ennemi…Dans affaire de femmes, il n’y a plus grand frère. Quelqu’un que tu viens de marier, quelqu’un va crier là-bas sur internet que je suis sorti avec elle … Toi-même là , vieux môgô (grand frère), on a chicoté chez toi aussi », a indiqué Didi B.