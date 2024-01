Des bijoux Asante rendus au Ghana après 150 ans

- Publicité-

Deux éminents musées britanniques, le British Museum et le Victoria & Albert Museum, ont entamé une collaboration culturelle avec le Manhyia Palace Museum au Ghana en restituant des bijoux en or et en argent au peuple Asante. Cette démarche marque un pas en avant dans la réparation des injustices coloniales, 150 ans après le pillage de ces trésors lors des batailles coloniales britanniques en Afrique de l’Ouest.

Dans une annonce conjointe jeudi, les musées britanniques et le Manhyia Palace Museum ont révélé un accord de prêt à long terme, impliquant la restitution de 17 objets, dont 13 pièces d’apparat royal Asante acquises par le Victoria & Albert Museum lors d’une vente aux enchères en 1874. Ces artefacts ont été initialement pillés par les troupes britanniques au cours des guerres anglo-assyantes du XIXe siècle.

L’accord, tout en contournant les lois britanniques interdisant la restitution de trésors culturels, est considéré comme une étape importante vers la justice historique. Les objets restitués revêtent une signification culturelle, historique et spirituelle profonde pour le peuple Asante et sont étroitement liés à l’histoire coloniale britannique en Afrique de l’Ouest.

Bien que cette restitution soit un geste louable, elle ne couvre qu’une fraction des artefacts Asante détenus par les musées britanniques. Le British Museum, par exemple, revendique la possession de 239 pièces d’apparat Asante. Nana Oforiatta Ayim, conseillère spéciale du ministre ghanéen de la Culture, affirme que cette action est un « point de départ », et appelle à la restitution plus large des insignes culturels volés.