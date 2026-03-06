Benin Web TV
Démission de Boni Yayi: le gouvernement dit « compatir » avec Les Démocrates et leur tend la main

Quelques jours après le retrait de Thomas Boni Yayi de la présidence du parti Les Démocrates, les réactions continuent d’émerger dans la classe politique.

Politique
Ce vendredi 6 mars, le gouvernement béninois s’est exprimé sur cette décision par la voix de son porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji.

« Je peux vous certifier que nous compatissons à ce qui arrive aux amis de LD. Évidemment, nous n’avons pas souhaité cela pour eux, mais nous compatissons, nous comprenons. »., a confié le porte parole selon des propos rapportés par Africaho.

après les mots de compassion, le gouvernement tend aux membres de cette formation politique qu’il existe suffisamment de place pour tout le monde sur le chantier de la construction de la nation.

« Mais nous sommes aussi tout à fait disposés à dire et à redire qu’autour du chantier de la construction du Bénin, nul ne sera de trop et que toutes les forces de tous les citoyens sont attendues », a déclaré le porte-parole du gouvernement.

Il s’agit de la première réaction officielle de l’exécutif depuis l’annonce de la démission de l’ancien chef de l’État à la tête du parti d’opposition.

Thomas Boni Yayi a justifié son retrait par des raisons de santé.
À la tête de Les Démocrates depuis octobre 2023, l’ancien président se retire ainsi de la direction du parti, laissant la place à une nouvelle génération.

Ce départ intervient dans un contexte marqué par des tensions internes au sein de la formation politique, notamment après sa non-participation aux élections communales de 2026 et à l’élection présidentielle prévue le 12 avril prochain.

