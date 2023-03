Demi-finales CAN U20: le programme de ce lundi

Découvrez les rencontres au programme ce lundi, comptant pour les demi-finales de la CAN U20 2023. Sénégal-Tunisie et Nigéria-Gambie sont les chocs du jour.

Deux chocs des titans sont au programme ce lundi, comptant pour les demi-finales de la CAN U20 qui se déroule en Egypte. Invaincu depuis le début de la compétition, le Sénégal affronte la Tunisie au stade Canal de Suez. Grands favoris pour le sacre suprême, les Lionceaux de la Téranga enchaînent les belles prestations depuis le début du tournoi.

Sortis premiers du groupe A avec trois victoires en autant de sorties, les Sénégalais sont parvenus à éviter le piège tendu par le Bénin en quarts de finale (1-0). Avec une équipe très technique, les jeunes poulains du sélectionneur Malick Daf ont le talent individuel et le niveau collectif pour parvenir à leur fin, mais ils devront apprendre à se montrer plus tueurs face au but, à l’image du ballon de 2-0 gâché face aux Béninois et qui aurait pu coûter cher.

En face, la Tunisie a dû batailler dur pour atteindre les demi-finales. Les Aigles de Carthage U20 ont en effet arraché l’égalisation à la 119e minute avant de se qualifier aux tirs au but. Contre l’ogre sénégalais, l’équipe tunisienne va devoir donc faire mieux, elle qui ne rassure pas encore bien en défense. A noter que le match Sénégal-Tunisie est prévu cet après-midi, à partir de 15 heures (GMT+1).

Dans la soirée, au stade international du Caire à partir de 18 heures (GMT+1), l’autre rencontre de ces demi-finales opposera le Nigéria à la Gambie. L’autre choc des titans entre les deux équipes, qualifiées pour la phase finale de la Coupe du monde 2023 qu se tiendra en mai prochain en Indonésie.

Bourreaux du Soudan du Sud (5-0) la semaine dernière, les Young Scorpions partent légèrement favoris face aux Flying Eagles moins flamboyant mais qui semblent de plus en plus monter en puissance.

Le programme de ce lundi (heure en GMT+1)::

15h: Sénégal-Tunisie, au stade Canal de Suez

18h: Nigéria-Gambie, au stade international du Caire