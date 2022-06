« Demandez à Badro »: la chanteuse Angela Lova révèle avoir eu un enfant avec Dj Arafat

La jeune chanteuse ivoirienne connue sous le nom de Angela Lova vient de faire une sortie époustouflante sur la toile. Dans un message sur ses réseaux sociaux, l’artiste qui réside actuellement en France a révélé avoir eu un enfant avec le regretté roi du coupé-décalé Arafat Dj.

Plus de deux ans après sa disparation tragique, le regretté Ange Didier Houan alias Arafat Dj fait toujours la une des médias. Alors que ses fans continuent de lyncher le rappeur Didi B qui a récemment fait des révélations sur la relation entre Carmen Sama, et un des membres de Kiff no beat, une nouvelle affaire vient de s’en rajouter.

Dans un post sur les réseaux sociaux, la chanteuse Angela Lova a porté à la connaissance des fans de Dj Arafat qu’elle a eu un enfant avec le Daïshikan bient avant sa mort. « Moi je voudrais au nom de toute la chine vous exprimer mon sentiment de fierté d’avoir donné naissance à un beau garçon qui est le fruit de mes entrailles et le sang de feu Dj Arafat« .

Alors sa révélation a très vite commencé par susciter une grosse polémique, la chanteuse est revenue à la charge pour ajouter que certains amis et proches du défunt sont au courant de sa relation avec le chef du Yorogang dans le passé. A l’en croire Olo Kpatcha, Ali Le Code, Oscar Le Motard, Vanessa Fashion et bien d’autres savent toute la vérité sur cette histoire de son prétendu enfant avec Dj Arafat.

« Moi Angela, à propos du fils que j’ai eu avec feu DJ Arafat, demandez à Badro pourquoi olokpatcha a cassé l’ordinateur de Ange Didier. Ils savent tous les deux les causes et les vraies raisons », a-t-elle indiqué.

Pour finir, la prétendue ex copine du président de la chine Arafat Dj qui se trouve actuellement en France, a promis faire bientot son rretour au pays dans le seul objectif sera de rencontrer Carmen Sama la mère de Rafna pour un tête à tête. « Je rentre en Côte d’Ivoire dans d’ici peu pour dire mes vérités à une certaine Carmen », a-t-elle écrit.

Comme l’on pouvait s’y attendre, cette révélation a suscité des réactions mitigées sur la toile. Pendant que certains fans pensent que cette jeune femme est simplement à la quête du buzz, d’autres par contre ont estimé que cela peut-être vrai. Pour l’heure, aucun des proches et amis d’Arafat cités dans cette affaire n’a encore réagi. Vivement, leurs réactions sont attendues par les chinois pour mieux élucider cette affaire.