Décès de Vivi l’internationale: ce que Yayi Boni dit de l’apôtre de la paix

L’annonce de sa disparition a ému plus d’une personne. Vivi l’Internationale, puisque c’est d’elle qu’il s’agit a rendu l’âme dans la nuit du mardi 15 au Mercredi 16 Février. L’ancien président Boni Yayi n’est pas resté indifférent à cette disparition. Dans un message de condoléance, il dit tout le bien qu’il pense de cette icône de la musique béninoise.

Quelques heures après sa disparition, l’ancien président Boni Yayi a rendu hommage à l’apôtre de la paix qu’est Vivi l’Internationale. Dans un message sur sa Page Facebook, l’ancien chef d’Etat exprime sa tristesse d’apprendre la disparition subite de « l’artiste de classe et icône de la musique béninoise ».

Le président Boni Yayi dans son message , rappelle que lorsqu’il était encore aux affaires au sommet de l’État, le Bénin a eu le privilège d’accueillir avec ferveur un certain nombre de Chefs d’État et de Gouvernement, ainsi que de hautes personnalités du continent et du reste du monde, cette patriote n’a jamais négocié sa disponibilité pour rehausser de son talent ces événements.

« Maman VIVI n’a jamais marchandé sa contribution à rehausser de son talent nos valeurs culturelles et artistiques par ses chansons véhiculant la paix, le pardon et l’amour. Elle a toujours été au rendez-vous à l’occasion des moments sensibles électoraux pour rappeler nos consciences à préserver notre vivre ensemble« , se souvient l’ancien chef d’Etat

Boni Yayi trouve dans cette disparition subite, une grosse perte pour la Nation. Aussi saisit-il l’occasion de ce message pour présenter à la famille de l’illustre disparue, au monde des artistes, des chanteurs et chanteuses de notre pays ainsi qu’au peuple, ses condoléances les plus affligées.

« Je voudrais également, pour finir, transmettre au peuple béninois les condoléances de certains de mes hôtes de marque étrangers qui ont toujours salué le talent de Maman Vivi, véritable orfèvre de la musique africaine« , ajoute l’ancien chef d’Etat.

Agée de 75 ans, Victoire AGBATO, dite Maman VIVI-Internationale, artiste de classe et icône de la musique est considérée au Bénin comme une ambassadrice de la paix. Ces appels dans ses chansons dans les périodes électorales ont certainement évité au pays des heures sombres.