Attaques terroristes au Bénin: Boni Yayi entre douleur, compassion et propositions

Après la déclaration de sa formation politique, l’ancien chef d’Etat béninois, Thomas Boni Yayi réagit également aux attaques terroristes dont le Bénin fait face depuis un moment. Dans un message de condoléances, le président d’honneur des Démocrates exprime sa douleur, sa compassion et invite à la cohésion nationale pour faire face aux activités nébuleuses, rétrogrades et mortifères des djihadistes.

L’ancien président Thomas Boni Yayi est préoccupé présente ses condoléances à la République et aux familles des victimes des attaques djihadistes.

« En ma qualité d’Ancien Président du Bénin, je voudrais dans ce contexte nouveau et particulièrement douloureux, présenter mes condoléances aux familles des victimes militaires et civiles ainsi qu’à tout le peuple béninois« , indique Boni Yayi dans son message

Pour l’ancien chef d’Etat, les pertes humaines et matérielles de plus en plus lourdes sont relayées abondamment par la presse et suscitent beaucoup d’inquiétude au sein du peuple en quête de paix, du pain et de démocratie.

Ces inquiétudes s’amplifient, poursuit-il, face à la culture des djihadistes à tirer profit de l’absence de cohésion nationale et de coordination des stratégies au sein de nos sous-régions.

Le président d’honneur des Démocrates estime donc que la division est le terreau fertile où opèrent ces individus qui ont perdu toute conscience. Il souhaite que l’unité perdue soit retrouvée et que la situation actuelle permette de taire les contradiction politiques.

« Nous avons besoin de renforcer la concorde et de réaliser une Union Sacrée face à cet ennemi déterminé à détruire la République. Ce qui suppose donc que nous trouvions une solution durable à nos contradictions politiques » suggère-t-il..

A le croire, c’est ce qui a manqué dans d’autres pays « où nous avons vu comment les dissensions politiques ont fait le lit des intégristes et ont ainsi permis la faiblesse de plusieurs Etats de notre continent. Que Dieu bénisse notre pays et nous préserve des forces du mal« , a-t-il conclu.

Le bilan s’alourdit…

Le Bénin a déjà essuyé en l’espace de trois mois plus de quatre attaques terroristes. Le bilan de la toute dernière attaque qui a eu lieu au parc W est assez lourd. Selon les chiffres officiels, neuf (09) personnes sont décédées et 12 personnes blessées.

Une situation qui a conduit le chef de l’État, le président Patrice Talon à convoquer en urgence, un conseil extraordinaire des ministres pour apprécier la situation et prendre les mesures idoines.