Bénin : un agronome risque un an de prison pour une publication évoquant Ibrahim Traoré

Le ministère public près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a requis le 30 avril douze mois de prison ferme et 5 millions de FCFA d’amende contre un agronome béninois poursuivi pour une publication Facebook réclamant l’arrivée au pouvoir d’un dirigeant comparable au capitaine Ibrahim Traoré .

Le prévenu, placé en détention préventive, comparaissait pour harcèlement par voie électronique et incitation à la violence, deux infractions prévues par le code numérique béninois. Il lui est reproché d’avoir écrit sur sa page personnelle « il nous faut des Ibrahim Traoré au Bénin », en référence au capitaine arrivé au pouvoir au Burkina Faso à la suite du coup d’État d’octobre 2022.

La publication a fait l’objet de plusieurs signalements d’internautes au Centre national d’investigations numériques (CNIN), qui a saisi le parquet spécial près la CRIET. L’agronome a été interpellé, placé en garde à vue, puis présenté au parquet qui a ordonné son placement en détention préventive avant son renvoi devant la juridiction.

À la barre, la défense a plaidé la relaxe en sollicitant le bénéfice du doute et en contestant la qualification d’incitation à la violence retenue contre son client. La Cour a mis le dossier en délibéré. Le verdict est attendu en juin 2026.

L’affaire intervient dans un contexte de durcissement de l’encadrement de la parole numérique au Bénin, où plusieurs internautes, journalistes et opposants ont été poursuivis ces dernières années sur le fondement du code numérique adopté en 2018. La CRIET, juridiction spécialisée créée la même année, est régulièrement saisie de ce type de dossiers.

Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les coups d’État militaires successifs entre 2020 et 2023 ont fait émerger une rhétorique panafricaniste anti-occidentale dont la figure du capitaine Ibrahim Traoré est devenue, sur les réseaux sociaux ouest-africains, l’un des symboles les plus relayés.