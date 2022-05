Décès de la chanteuse Osinachi: voici les 23 chefs d’accusation retenus contre son mari

Le procureur général de la Fédération du Nigéria a déposé 23 chefs d’accusation contre Peter Nwachukwu, le mari de la défunte artiste de gospel, Osinachi décédée en avril dernier des suites d’une violence conjugale.

Interpellé quelques jours seulement après le décès de sa femme, Nwachukwu se trouve actuellement dans de sals draps. Après sa comparution ce vendredi devant la Haute Cour du Territoire de la capitale fédérale, Abuja, 23 chefs d’accusation ont été retenus contre lui par le gouvernement fédéral.

En effet, le procureur a d’abord expliqué que Peter Nwachukwu a été inculpé en vertu des articles 104 et 379 de la loi de 2015 sur l’administration de la justice pénale et d’homicide coupable en violation de l’article 221 du Code pénal, qui est passible de la peine de mort.

Peter Nwachukwu accusé de « violences émotionnelles, verbales et psychologiques »

Parlant des chefs d’accusation, le gouvernement fédéral a allégué que l’accusé avait privé la défunte de sa liberté en limitant ses mouvements et en l’enfermant dans la maison. Il est également accusé d’avoir soumis le défunt à des violences émotionnelles, verbales et psychologiques, contrairement à l’article 14 (1) de la loi VAP de 2015.

Dans la foulée, il a été rapporté que l’accusé avait refusé à Osinachi l’accès à son argent pour les médicaments et les nécessités ménagères et l’avait ainsi forcée à mendier et à emprunter. De plus il l’avait isolée de force et séparée de sa famille en empêchant sa mère et ses frères et sœurs de visiter son domicile conjugal.

Et ce n’est pas tout! Nwachukwu a également été accusé d’avoir cruellement battu les enfants et d’avoir enregistré leur cri et de l’avoir diffusé sur son téléphone, notant qu’il avait menacé les enfants et les avait empêchés de signaler les actes de violence domestique contre leur mère à son pasteur, le Dr Paul Enenche ou à toute autre personne.

Faut-il le rappeler, la célèbre chanteuse de gospel nigériane qui s’était fait connaître avec le hit « Ekwueme », qu’elle a exécuté aux côtés du pasteur Prospa Ochimana, est décédée le vendredi 8 avril dans un hôpital d’Abuja.

Juste après l’annonce de sa mort, plusieurs révélations des membres de la famille de la défunte, y compris ses enfants faisant état de ce que la chanteuse se faisait régulièrement battre par son mari ont fait irruption sur les réseaux sociaux.

« Il la maltraitait, lui donnait des coups souvent. Il lui a donné un violent coup de pied dans la poitrine. C’est ce qui a conduit à la mettre à l’hôpital sous assistance respiratoire pendant cinq jours avant sa mort », avait révélé Frank Edwards, l’un des proches de la défunte.

A la suite de ses révélations, son mari avait été arrêté et une enquête approfondie a été ouverte afin d’élucider l’affaire.