Décès de IBK: Patrice Talon exprime sa compassion au peuple Malien qui perd un grand fils

« C’est avec consternation que j’ai appris le rappel à Allah du Président Ibrahim Boubacar KÉITA, IBK comme on l’appelle. À la République du Mali, au Peuple malien et à sa famille biologique qui perdent un grand fils, je voudrais exprimer ma profonde compassion et celle du Peuple béninois. Qu’Allah ait son âme« , écrit Patrice Talon dans son mot de condoléance

