Déborah Blaka et Lil Jay en couple? Le rappeur clarifie leur présence dans le même lit

La jeune Déborah Blaka s’est affichée toute souriante dans le lit du rappeur ivoirien Lil Jay. Alors que la photo fait grand bruit, le rappeur Lil Jay a levé un coin de voile sur leur complicité dans un entretien accordé à Showbuzz.

Un cliché du jeune rappeur Lil Jay et Déborah Blaka suscite de vives polémiques depuis quelques jours. Sur la photo à polémique, on peut voir la jeune fille qui a fait le buzz au CAM Tchin-Tchin 2022 de Jonathan Morrison avec le crâne rasé couchée dans les bras du jeune rappeur dans un lit.

« Je suis couché avec une femme dans un lit », écrit Lil Jay avec un émoticône de cœur pensant mettre fin aux polémiques. Mais c’était sans compter sur la pression des médias people. Pour en savoir plus, il s’est prêté aux jeux de questions réponses de Mulukuku DJ et ses deux chroniqueurs de l’émission Showbuzz.

Lil Jay clarifie leur présence dans le même lit

Interrogé sur sa relation avec Déborath, Lil Jay répond : « C’est une très belle femme que j’apprécie beaucoup. Cela fait cinq mois maintenant qu’on se connaît. C’est après le buzz qu’elle a fait sur les réseaux sociaux que nous nous sommes rencontrés. On revenait de la salle de sport. Ce n’est pas un tournage de clip. La photo a été prise dans un endroit éloigné d’Abidjan », a-t-il expliqué.

Très insistant sur un « Oui » ou un « Non », Mulukuku DJ relance son interlocuteur : « La jeune fille avec laquelle tu es sur la photo est-elle ta petite-amie?’’. Et à Lil Jay de répondre après plusieurs hésitations: « Oui ». Voilà qui met fin aux polémiques et confirme les confidences de Déborah Blaka il y a quelques semaines en arrière.

« J’ai déjà quelqu’un dans ma vie, je suis en couple. Ce n’est pas une personnalité publique et en plus, mieux vaut qu’il reste dans l’anonymat », avait -t-elle confié à Euloge Kuyo de First Mag en 2022.

