Davido et Chioma parents de jumeaux? Le couple au cœur d’une nouvelle polémique

Davido et Chioma auraient accueilli des jumeaux aux États-Unis. C’est la polémique qui enflamme la toile depuis la soirée du mardi 10 octobre 2023.

Dans une nouvelle excitante, la sensation de la musique nigériane, Davido, et sa femme, Chioma Avril Rowland, auraient récemment accueilli des jumeaux aux États-Unis. Bien que ces informations ne soient pas encore officiellement confirmées, plusieurs sources indiquent que le couple est désormais fier parent d’un petit garçon et d’une petite fille.

En effet, des spéculations sur l’arrivée de jumeaux circulaient depuis un certain temps, notamment après que Davido ait fait référence à Chioma comme « Maba Ibeji » (mère de jumeaux) dans l’une de ses chansons. Le couple a vécu des hauts et des bas, notamment la perte déchirante de leur fils l’année précédente. L’arrivée supposée des jumeaux apporte une lueur de joie dans leur vie et est sans aucun doute un motif de célébration.

Davido, connu pour ses succès en tête des classements et sa présence charismatique sur scène, traverse une période faste dans sa carrière musicale. Ajouter la joie de la parentalité à ses réalisations rendra sans aucun doute cette période encore plus spéciale pour lui.

Les fans se sont emparés des réseaux sociaux pour féliciter le couple et exprimer leur bonheur face à cette nouvelle. Le célèbre couple n’a pas encore fait de déclaration officielle concernant la naissance présumée de leurs jumeaux, mais l’excitation et l’attente parmi leurs admirateurs ne cessent de croître.