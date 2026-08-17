Dany Boon et Diane Kruger joueront les époux Klarsfeld au cinéma

Netflix a annoncé le lancement du tournage de Projet K , un long-métrage porté par Dany Boon et Diane Kruger qui raconte la traque de Klaus Barbie à travers le combat d’un couple inspiré des chasseurs de nazis Serge et Beate Klarsfeld. Réalisé par Yvan Attal , le film sera tourné entre la France, la Belgique et la Bolivie et sera distribué sur la plateforme au « N » rouge, selon Allociné.

Le projet réunit Dany Boon et Diane Kruger quatorze ans après leur collaboration dans Un plan parfait. Le récit s’appuie sur la poursuite d’un ancien chef de la Gestapo de Lyon durant l’Occupation, en montrant la détermination d’un couple prêt à tout pour que justice soit rendue. Le titre du film reste provisoire et la production est assurée par NAC Films et Films Sous Influence.

Le scénario, ancré à la fois dans le drame historique et le thriller, mettra en scène une relation amoureuse portée par une quête judiciaire et morale. Les noms des personnages principaux et l’inspiration historique sont présentés comme un hommage à l’action des Klarsfeld, connus pour leur traque des criminels nazis en fuite.

Distribution, équipe technique et lieux de tournage

Dans ce rôle dramatique, Dany Boon incarnera le personnage de Serge, décrit comme un Français d’origine juive déterminé à faire traduire Klaus Barbie en justice. Diane Kruger donnera quant à elle le visage de Beate, une citoyenne allemande animée par la même quête de réparation. Le couple servira de fil rouge au récit, confronté aux enjeux de mémoire et aux mécanismes de la justice internationale.

La mise en scène a été confiée à Yvan Attal, réalisateur déjà remarqué pour Les Choses humaines. La décision de filmer simultanément en France, en Belgique et en Bolivie vise à conférer au récit une dimension géographique et visuelle large, propice aux différentes étapes d’une traque internationale. Ces trois pays fourniront des décors variés et des repères historiques distincts pour les scènes du film.

Sur le plan de la carrière des interprètes, le choix de Diane Kruger n’est pas anodin : l’actrice franco-allemande a été saluée pour son travail dramatique, notamment pour sa performance dans In the Fade, récompensée au Festival de Cannes en 2017. Dany Boon, quant à lui, multiplie les collaborations internationales ; après le film 8 Rue de l’humanité (2021) avec Netflix, il était aussi présent dans Murder Mystery 2 aux côtés d’Adam Sandler et de Jennifer Aniston, et il est lié à la plateforme pour la série Johnny Biloute, annoncée pour 2027.

Le projet, dont le titre provisoire reste Projet K, est produit par NAC Films et Films Sous Influence et sera diffusé sur Netflix.