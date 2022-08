Dadju: le chanteur franco-congolais annonce un concert en Côte d’Ivoire

Le chanteur franco-congolais Dadju a annoncé qu’il sera à nouveau en concert à Abidjan en Côte d’Ivoire à la fin de l’année 2022.

Pour démarrer en beauté l’année 2023, le chanteur Dadju promet faire monter la température des ivoiriens les 1er et 2 janvier 2023 à Abidjan à travers un double concert live. « Abidjan, c’est votre gars sûr et certains, le prince Dadju, le seul et l’unique, rendez-vous le 1er et le 2 janvier 2023 pour deux jours exclusifs de concert », a annoncé l’artiste.

Dans sa capsule de 31 secondes qui annonce l’évènement, l’interprète du célèbre titre « Reine » promet livrer un concert exceptionnel pour le plaisir des ivoiriens. « Si je viens, ce n’est pas pour rien, on va faire ça bien », a-t-il rassuré.

Dadju est un auteur-compositeur-interprète et acteur franco-congolais issu d’une famille de musiciens. Son père, Djuna Djanana Tchika était un chanteur du groupe Viva La Musica de Papa Wemba tandis que son frère, Gims, est aussi rappeur et chanteur.

Membre d’une fratrie de 14 enfants, dont certains sont également chanteurs Dadju a commencé la musique « par accident » en accompagnant régulièrement son frère Gims, alors connu sous le nom de Maître Gims, en studio.

Un jour, Gims décide d’enregistrer une chanson avec Dadju. Le produit fini a plu à leur entourage. C’est ainsi que l’interprète du titre « Brisé » a encouragé son frère Dadju à se lancer professionnellement dans la musique.