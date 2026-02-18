Cyril Lignac : Carla Bruni et Nicolas Sarkozy provoquent la cohue dans son restaurant

Nicolas Sarkozy , sorti de la prison de la Santé le 10 novembre après vingt jours d’incarcération, a rapidement repris une vie publique active, multipliant sorties et rencontres. Parmi elles, un déjeuner au Bar des Prés , le restaurant de Cyril Lignac dans le 6e arrondissement de Paris, où son arrivée a provoqué une vive agitation et interrompu le service, comme l’a raconté le journaliste Jordan de Luxe .

Nicolas Sarkozy, sorti de la prison de la Santé le 10 novembre après vingt jours d’incarcération, a rapidement repris une vie publique active, multipliant sorties et rencontres. Parmi elles, un déjeuner au Bar des Prés, le restaurant de Cyril Lignac dans le 6e arrondissement de Paris, où son arrivée a provoqué une vive agitation et interrompu le service, comme l’a raconté le journaliste Jordan de Luxe.

Le récit de ce déjeuner a été détaillé par Jordan de Luxe lors de son passage dans l’émission « Buzz TV » pour le Figaro Magazine, le mardi 17 février. Le présentateur, dont l’émission « Jet De Luxe » devait être diffusée à partir du samedi 21 février sur W9, a relaté les échanges de messages qu’il avait eus avec Carla Bruni pendant la période d’incarcération de son mari, puis l’invitation qu’elle lui a adressée pour ce déjeuner.

Selon Jordan de Luxe, la rencontre a pris une tournure inattendue quand Nicolas Sarkozy est arrivé pour saluer le couple. Le journaliste décrit l’entrée du président déchu entouré de gardes du corps et l’effet quasi instantané de cette apparition sur l’ensemble de la clientèle et le personnel du restaurant.

Cyril Lignac : Carla Bruni et Nicolas Sarkozy créaient la cohue dans son restaurant

Le déjeuner s’est tenu au Bar des Prés, établissement du chef pâtissier Cyril Lignac situé dans le très chic 6e arrondissement. Jordan de Luxe a expliqué : « Je parlais à Carla et d’un coup son attention se détourne totalement et se dirige vers la porte. Je vois un garde du corps entrer et je vois surtout un restaurant entier qui s’arrête. » Il a comparé la scène à celle qu’il avait constatée lors de l’arrivée de Jean-Paul Belmondo au théâtre.

La présence de l’ancien président a, d’après le chroniqueur, fortement perturbé le service et le déroulé du déjeuner. « C’était insupportable. Il devait y avoir 30 ou 50 personnes qui sont venues nous dire bonjour », a-t-il déclaré, soulignant le nombre important de personnes se rapprochant de leur table pour saluer Sarkozy.

Jordan de Luxe a précisé que l’arrivée de Nicolas Sarkozy avait d’abord été limitée à une intention de le « faire un coucou » à Carla Bruni et au journaliste. Malgré la confusion suscitée par la foule, Jordan a indiqué conserver un souvenir globalement positif de la rencontre.

