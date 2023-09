Cyril Hanouna et Lola Marandel en couple? La vérité sur leur relation enfin dévoilée

- Publicité-

Depuis leur apparition surprise ensemble dans les gradins de Roland Garros en mai dernier, les rumeurs n’ont cessé d’enflammer les médias quant à la relation entre Cyril Hanouna, célèbre animateur télévisé, et Lola Marandel, joueuse de tennis professionnelle. Les avocats de Marandel ont alors pris la parole pour mettre fin aux spéculations et dévoiler la vérité sur leur relation.

Pendant de nombreux mois, les médias ont alimenté les rumeurs concernant la vie amoureuse de Cyril Hanouna, le liant principalement à Kelly Vedovelli. Cependant, en mai dernier, la joueuse de tennis Lola Marandel a soudainement été associée à Hanouna lorsqu’ils ont été aperçus ensemble dans les gradins de Roland Garros. Cette apparition a déclenché une avalanche de spéculations, obligeant Marandel à prendre des mesures légales pour protéger sa vie privée.

La vérité sur leur relation

Face aux rumeurs persistantes et à l’utilisation non autorisée de photographies sur les réseaux sociaux, les avocats de Lola Marandel ont publié un communiqué de presse. Ils ont souligné que ces rumeurs étaient infondées et constituaient une atteinte grave à la vie privée de leur cliente. Maître Michel, l’un des avocats de Marandel, a déploré les commentaires négatifs et les jugements portés sur la joueuse de tennis, soulignant que cela était extrêmement préjudiciable pour elle.

Les avocats de Marandel ont clairement affirmé que la présence de Lola Marandel à Roland Garros avec Cyril Hanouna était une simple après-midi amicale et rien de plus. Ils ont tenu à rappeler que Marandel, âgée de seulement 21 ans, n’était pas préparée à faire face à une telle médiatisation et que les rumeurs étaient totalement infondées.

« C’est quand même dommage de réduire une femme à sa supposée relation avec un homme connu. Alors qu’à l’origine, Mme Marandel est une joueuse de tennis professionnelle. Elle est plus que la femme qui a été vue un après-midi avec Cyril Hanouna. Elle ne veut pas s’appesantir sur les relations qui sont les siennes avec Cyril Hanouna, car elles relèvent totalement de sa vie privée« . Ces dernières seraient toutefois « amicales » : « Cyril Hanouna aime le tennis, les familles se connaissent et puis c’est tout », a expliqué son avocat.

Les avocats de Marandel ont également insisté sur le fait que sa vie privée était précieuse et qu’elle n’avait pas l’intention de divulguer les détails de sa relation avec Cyril Hanouna.

Aucune plainte n’a été déposée pour l’instant par Lola Marandel, mais les avocats de la joueuse française « se réservent évidemment le droit d’agir en justice ».

