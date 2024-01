Crystal Palace: Jordan Ayew révèle ses objectifs pour 2024

-Publicité-

L’attaquant du Ghana et de Crystal Palace, Jordan Ayew , a pour objectif de remporter autant de matchs que possible en 2024.

Le joueur de 32 ans connaît une belle saison en club et a couronné l’année dernière avec une nouvelle performance impressionnante contre Brentford en Premier League. Ayew a inscrit l’un des buts de la victoire de l’équipe de Roy Hodgson sur Brentford 3-1 le 30 décembre pour clôturer l’année sur un succès.

Alors qu’Ayew se rend désormais au Ghana pour rejoindre le camp des Black Stars avant la Coupe d’Afrique des Nations 2023, l’attaquant a déclaré qu’il souhaitait gagner autant de matchs que possible. S’adressant au site Web de Crystal Palace, il a confié qu’il n’avait pas d’objectifs personnels pour l’année mais qu’il souhaitait aider son équipe à bien jouer et à gagner des matchs.

« Je ne me fixe pas vraiment d’objectifs. Personnellement, je veux toujours que l’équipe joue bien et gagne des matchs, et si je peux apporter ma contribution, je serai très heureux », a déclaré Ayew. « La chose la plus importante pour moi en cette nouvelle année est une bonne santé, que ma famille soit en bonne santé et que toute l’équipe soit en bonne santé. Après, le reste est secondaire. », a ajouté l’attaquant ghanéen.

Les Black Stars campent à Kumasi avant la CAN, où ils sont logés dans le groupe B, avec l’Égypte, le Cap-Vert et le Mozambique. Jusqu’à présent, 24 joueurs se sont entraînés mardi au complexe sportif Dr Kwame Kyei, et les autres devraient les rejoindre d’ici vendredi.

🇬🇭Jordan Ayew ended 2023 with the most dribbles in the English Premier League.🔥 pic.twitter.com/EXLIMdI2La — George Addo Jnr (@addojunr) January 1, 2024