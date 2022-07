Critiquée pour avoir porté une chaîne au pied, Nathalie Koah recadre ses détracteurs

Fatigué d’être régulièrement critiquée pour sa mode de vie, l’influenceuse camerounaise Nathalie Koah vient d’envoyer une réplique très amère à ses détracteurs, qui l’en veulent parce qu’elle porte une chaîne au pied.

Très active sur les réseaux sociaux, l’ex-hôtesse de l’air camerounaise et ancienne maîtresse du footballeur Samuel Eto’o ne rate jamais l’occasion de faire parler d’elle sur la toile. Après son récent séjour à Dubaï qui lui a vallu de nombreuses critiques, Nathalie Koah continue de mettre plein la vue à ses détracteurs à travers ses publications.

En vacance actuellement avec sa famille pour bien profiter de la période estivale, la jeune maman qui s’investit régulièrement à interagir avec ses fans sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram où elle draine plus de 2 millions d’abonnés, a encore donné de ses nouvelles.

En effet, Nathalie Koah a posté dans la journée de ce mercredi une image, sur laquelle elle mettait en exergue son pied qui était garni d’une chaîne. Alors que l’image suscitait des réactions mitigées, un internaute curieux a demandé à l’auteure du livre Revenge ce qu’elle pense des préjugés de la société par rapport au port de chaîne aux pieds.

Une question à laquelle, l’influenceuse et entrepreneuse Camerounaise connue pour sa franchise n’a pas manqué de répondre. « Ah ma chérie, faut porter pour toi. cette histoire de suivre le regard et les avis des autres, rend esclave » puis d’affermir sa position « Les râleurs n’ont qu’à me bannir l’accès au Paradis », une réponse bien claire à l’endroit de ses détracteurs.

Nathalie Koah recadre ceux qui critiquent le port de chaîne au pied

