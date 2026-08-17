Cristiano Ronaldo: «c’est probablement ma dernière année de football»

À 41 ans, Cristiano Ronaldo envisage de mettre un terme à sa carrière professionnelle à l’issue de la saison. L’attaquant portugais, qui évolue toujours à Al-Nassr, assure toutefois vouloir profiter pleinement de ses derniers mois sur les terrains.

Cristiano Ronaldo pourrait bientôt tourner l’une des pages les plus marquantes de l’histoire du football. Dans un entretien accordé au magazine Vogue, publié dimanche, le quintuple Ballon d’Or a laissé entendre que la saison en cours pourrait être sa dernière en tant que joueur professionnel. « Cette année sera probablement ma dernière dans le football », a confié l’international portugais, qui fêtera prochainement ses 42 ans. Une perspective qui ne semble toutefois pas l’inquiéter. Au contraire, le joueur d’Al-Nassr affirme avoir déjà réfléchi à l’après-carrière et souhaite préparer une transition à la hauteur de son parcours.

Cristiano Ronaldo entend surtout éviter le vide qui accompagne souvent la fin d’une carrière sportive. Après plus de deux décennies consacrées au football de haut niveau, le Portugais assure disposer de nombreux projets pour occuper son quotidien. Le padel, les voyages ou encore diverses activités font notamment partie de ses pistes. « Le football peut laisser un grand vide », a-t-il expliqué, estimant nécessaire de multiplier les occupations une fois les crampons rangés. L’attaquant portugais souhaite surtout profiter des fruits de son immense carrière. « Je veux continuer à profiter de ce que j’ai gagné, de ce que nous avons gagné », a-t-il déclaré, en référence aux nombreuses années de sacrifices consentis depuis ses débuts.

Une carrière hors normes

Formé au Sporting Portugal, Cristiano Ronaldo s’est ensuite imposé sous les maillots de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus, avant de poursuivre son aventure en Arabie saoudite avec Al-Nassr. Son palmarès compte notamment cinq Ballons d’Or et 32 titres remportés au cours d’une carrière exceptionnelle. Avec plus de 970 buts inscrits en près de 1 300 rencontres, le Portugais s’est installé parmi les plus grands buteurs de l’histoire du football.

Cet été, il a également participé à sa sixième Coupe du monde avec le Portugal. L’aventure s’est achevée en huitièmes de finale, avec une défaite face à l’Espagne (1-0). À l’approche de la fin, Ronaldo veut désormais soigner sa sortie. Son objectif est clair : profiter de ses derniers moments sur les terrains et laisser derrière lui une trace durable dans l’histoire du football.