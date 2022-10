Crise tchadienne: Félix Tshisekedi désigné médiateur de la CEEAC

La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) a désigné ce mardi, le président congolais Félix Tshisekedi, médiateur dans la crise tchadienne, lors de son sommet extraordinaire tenu à Kinshasa.

Les chefs d’Etat des pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale se sont réunis ce mardi, à Kinshasa, sur la situation sociopolitique du Tchad, marquée par de violentes manifestations meurtrières, ayant fait une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés.

Selon le communiqué final de cette assise, le président Félix Tshisekedi, a été désigné facilitateur dans la crise tchadienne. Président en exercice de la CEEAC, Félix Tshisekedi, a appelé les pays membres de cette organisation sous-régionale, à s’investir pour accompagner le Tchad et les Tchadiens dans leurs efforts de retrouver la normalité constitutionnelle et républicaine après les évènements tragiques survenus à Ndjamena, le 20 octobre dernier, ayant causé des morts et de nombreux blessés.

M Tshisekedi a indiqué que la CEEAC et l’Union africaine ont soutenu la première phase de la transition tchadienne et salué la tenue du dialogue national ayant planté le décor institutionnel et politique pour l’organisation prochaine d’élections pacifiques et crédibles dans un délai raisonnable.

« Dès la fin de ce dialogue couronné de succès par un large consensus, voilà que la crise politique est réapparue, a dit le chef de l’État, ajoutant que l’espoir d’un renouveau démocratique au Tchad, sur fond de réconciliation nationale s’est ainsi éloigné », a déploré le président congolais.

La CEEAC compte 11 pays membres à savoir l’Angola, le Burundi, le Cameroun, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, Sao Tomé et principe, et le Tchad.